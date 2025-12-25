26 Aralık Cuma namazı saatleri gündemde yer aldı. Bu kapsamda, Diyanet’in açıkladığı namaz saatleri araştırılmaya başlandı. Özellikle büyük şehirler olan İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerdeki Cuma namazı saatleri haberimizde derlendi. İşte 26 Aralık 2025 tarihli il il Cuma vakitleri ve namaz hakkında merak edilenler...