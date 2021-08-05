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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 6 Ağustos 2021 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

İslam alemi bir cuma namazı için daha yarın camilerde yerini alacak. Bu kutsal güne saatler kalan inanan vatandaşlarımız yaşadıkları illerdeki cuma namazı saatlerini merak ediyor. İşte başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurt genelinde il il 6 Ağustos cuma namazı vakitleri...

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 6 Ağustos 2021 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

Dünyadaki milyonlarca inanan bir Cuma namazı için daha geri sayıma başladı. Yarın yurdumuzun dört bir yanında binlerce müslüman cuma namazlarını eda etmek için camilerin yolunu tutacak. Peki merakla araştırılan cuma namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? İşte il il 6 Ağustos Cuma namazı vakitleri...

6 AĞUSTOS CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İSTANBUL: 13:17

ANKARA: 13:01

İZMİR: 13:24

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

CUMA NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Namaz pek çok Müslüman tarafından Allah'a teşekkür etmenin bir yolu olarak görülür. Cuma namazının dışında, belirli vakitlerde kılınmasın farz olan beş namaz daha vardır. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır.

Farz olarak kılınan bu namazların dışında, bu namazın neden önemli olduğuna dair pek çok görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerin çeşitlenmesinde çeşitli ayetler, hadisler, kıssalar ve alim söylemleri etkili olmaktadır.

Bu namazı önemli kılan en önemli noktalardan biri, bugünde Müslümanların bir araya gelip, bir bayram sevinci içerisinde bir arada bulunmalarını sağlamasıdır. Bunun dışında, Kur'an'da geçen ve Allah'ın cuma namazına Müslümanları çağırdığı ayeti de bu namazı Müslümanlar için önemli kılmıştır.

Cuma günü İslam dini içerisinde diğer günlerden hep farklı tutulmuş ve bu güne çeşitli anlamlar atfedilmiştir. Müslümanlar bugün yaptıkları ibadetlere, namaz da dahil olmak üzere ayrı bir özen ve hassasiyet göstermektedirler.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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