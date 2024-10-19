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        Haberler Televizyon Cumanın değişmeyen galibi 'Kızılcık Şerbeti'

        Cumanın değişmeyen galibi 'Kızılcık Şerbeti'

        SHOW TV'nin, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam ekrana gelen bölümüyle zirvedeki yerini korudu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 12:36 Güncelleme: 19.10.2024 - 13:23
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        Cumanın değişmeyen galibi
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam ekrana gelen bölümüyle zirvedeki yerini korudu

        'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 8.24 izlenme oranı, 21.09 izlenme payı AB grubunda 8.13 izlenme oranı, 24.24 izlenme payı Total grubunda 6.39 izlenme oranı, 17.40 izlenme payı aldı. Sosyal medyaya her bölümüyle damga vuran dizi #KızılcıkŞerbeti etiketi ile X’in TT listesinde 6 saat yer alarak gündeme oturdu.

        'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 72. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        PEMBE VE ABDULLAH BOŞANMAKTAN VAZGEÇTİ

        CANSU VE FATİH SEVGİLİ Mİ?

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        Ömer ve Kıvılcım’ın iki eski dost gibi bir araya geldiği bölümde, Kıvılcım’ın telefonuna casus yazılım yükleyerek yakın takibe alan Cemal, çılgına döndü. Evliliklerine devam etme kararlarını çocuklarına açıklayan Pembe ve Abdullah, Görkem’in ailesini akşam yemeğinde ağarlayarak Nursema’nın yeni işini konuştular. Nursema’yı evden göndermek için Firaz’la işbirliği yapan Görkem’in planı işlemeye başladı. Firaz’la yeni bir işe başlayan Nursema’nın yaşayacakları ise merak konusu oldu.

        Görkem’in Nursema’yı evden gönderme planları;

        Diğer yandan Mustafa ve Nilay’ın evliliğini bitirmek için planına devam eden Görkem, Fatih’i barışmaya ikna edemedi. Giray’ın babasının ölümüyle Ünallar, Giray’ın evine başsağlığına gitti. Cenazenin ardından eve gelen avukat mirasın Giray ve Heves’e kalmadığını açıkladı.

        Heves ve Giray’ı şoke eden miras kararı;

        Heyecan dolu bölümde Ömer, Kıvılcım’ı geride bırakarak hayatına Cansu ile devam etme kararı aldı. O sırada Fatih’in, Cansu’nun evine gelmesi ve Cansu’nun kapıyı “Hoş geldin sevgilim” sözleriyle açması bölümün final sahnesine damga vurdu.

        Bölüme damga vuran final sahnesi;

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        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLADI

        "ABDULLAH BEY SEN BANA BUNU YENİDEN NASIL YAPARSIN?"

        'Kızılcık Şerbeti’nin önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölüm tanıtımı sürprizleriyle ekrana geldi. Tanıtımda; Abdullah’ın uyarısıyla Fatih’in bir planı olduğu öne çıkarken Ünal Holding’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın hazırlıkları başlıyor. Cemal’in Kıvılcım’ı takip etmesi tehlikeli hale gelmeye başlarken Doğa ve Fatih buluşması merak uyandırıyor. Hale’nin Mustafa’yla yakınlaşmaya çabaladığı, aynı zamanda Fatih’in Hale’nin peşine düştüğü tanıtıma Meri’nin defterini bulan Pembe damga vuruyor. Pembe’nin “Bana bunu yeniden nasıl yaparsın?” sözleriyle yıkıldığı sahne Meri ve Abdullah arasında ‘Neler oluyor?’ sorusunu akıllara getirdi.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 73. Bölüm Tanıtımı;

        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #kızılcık şerbeti
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