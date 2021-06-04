AVM'ler cumartesi açık mı? Sorusu hafta içinin son gününde merak ediliyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarının devam etmesi nedeniyle AVM'lerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki,AVM'ler cumartesi açık mı?

YARIN AVM’LER AÇIK MI, HAFTA SONU CUMARTESİ AVM’LER KAPALI MI?

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı Haziran ayı genelgesinde yer alan ilgili madde şöyle:

Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. iş yerleri ile AVM’ler;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu iş kolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Buna göre AVM’ler sadece Pazar günleri kapalı olacaklar. Bunun dışında cumartesi de dahil olmak üzere AVM’ler 07:00 ile 21:00 arasında açık olacak.

Yani 5 Haziran 2021 Cumartesi günü alışveriş merkezleri açık konumda olacak.





