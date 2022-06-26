Ancak başta da bahsettiğimiz gibi Kurban Bayramı'ndan sonraki 13 Temmuz Çarşamba ve 14 Temmuz Perşembe günleri de Hükümet kararıyla bu yıl tatil edilirse hafta sonu tatili ile birlikte Kubran Bayramı 2022 tatili gün sayısı 9'a çıkmış olacak. Konuya ilişkin gelişme yaşanması durumunda haberimizde paylaşacağız.