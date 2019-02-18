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Partilerin kesin belediye başkan aday listeleri yarın Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) veriliyor. Listeler üzerinde yeni ittifaklar için bir araya gelen AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, 20 ili gündemine almıştı. Masadaki 20 ilden ikisi dışında ittifak genişledi.
Son durum şöyle:
- Adana, Mersin, Manisa'da MHP adayı, kalan 27 büyükşehirde AK Parti'nin adayları desteklenecekti. Bunda herhangi bir değişiklik olmadı.
- Büyükşehirler dışındaki 51 ilden; Erdoğan'ın memleketi Rize, Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'ye karşılıklı jest yapılarak diğer partiye bırakılmıştı. Bunda da herhangi bir değişiklik yok.
- Varılan mutabakat gereği AK Parti Iğdır ve Kırklareli'nde adaylarını geri çekti. Bu iki ilde MHP'nin adayları desteklenecek.
- MHP'ye bırakılacağı belirtilen Kars'ta AK Parti'nin adayının desteklenebileceği ifade ediliyor.
- Gündemde olan Gümüşhane ve Tokat'ta uzlaşma sağlanamadı. Bu konuda son kararı liderler verecek. Aksi durumda Gümüşhane ve Tokat'ta diğer 33 ilde olduğu gibi iki parti de kendi adaylarını çıkaracak.
- Rize, Ağrı, Ardahan, Artvin, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun, Hakkari, Muş, Siirt, Sinop, Şırnak ve Yalova'da MHP, AK Parti'nin adaylarını destekleyecek.
- Partiler, ittifakın çerçevesinde anlaştı ancak bunun sandığa nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Orta Anadolu'da MHP ile AK Parti seçmeni arasında uyumun sandığa yansıyacağı net şekilde ölçülürken; Ege, Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'de ittifakın sandığa nasıl yansıyacağı merak ediliyor.
- Bazı büyükşehirlerin ilçelerinde de ittifakın sandıktaki karşılığının ne ölçüde gerçekleşeceği konusunda tereddütler var.
MECLİS ÜYELİKLERİ
Belediye meclis üyeliklerinde de ittifakın izdüşümü olacak. Partiler bu konuda da anlaştı. İttifak kapsamında işbirliği yapılan büyükşehirlerde;
1- Büyükşehir AK Parti'de ise o büyükşehirde MHP'nin hiçbir iddiası yoksa birinci sıraya AK Parti'nin adayı yazılacak.
2- Söz konusu ilde ittifak varsa ve belediye başkanlığı iki parti arasında gidip geliyorsa ya da MHP'nin adayı desteklenecekse yine belediye meclisi birinci sıraya AK Parti'nin adayı yazılacak, ikinci sıraya MHP adayı yazılacak.
3- İlçelerde ise teşkilatların değerlendirmeleri dikkate alındı.
4- Belediye meclis üyeliklerinin dağıtımı yapılırken partilerin 2014 seçiminde aldıkları oy oranları dikkate alındı. Örneğin iki partinin aldığı oyların 22 belediye meclis üyesine karşılık geldiği bir ilde, AK Parti yüzde 80, MHP yüzde 20 oy almışsa; seçilebilecek sıralara 4-5 üye MHP'den, 17-18 üye AK Parti'den yazılacak.
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