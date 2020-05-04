Karantina sıkıntısı bunu da yaptırdı

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman ve kaç gün? sorusu vatandaşlar tarafından bir süredir merak konusu oldu. Koronavirüsde risk grubunda bulunan 65 yaş üstündekilerden sonra 20 yaş altındaki gençler için de bir süre önce sokağa çıkma yasağı gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin son dakika açıklama yaptı. İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN VE KAÇ GÜN OLACAK?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağına ilişkin Cumhurbaşkanı son dakika açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre,

65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı bu hafta sonu Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arası gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altında iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu 13 Mayıs çarşamba günü 11.00 ile 15 arasında tahditli olarak doışarı çıkabilecek.