Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Esenyurt'taki olayla ilgili "idam" paylaşımı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Esenyurt'ta tekel bayine yönelik silahlı saldırı sonrası Twitter'dan "Bu namussuz için ve onlara ortaklık eden alçaklar için yaşasın idam" paylaşımı yaptı

Habertürk Giriş: 31.07.2023 - 10:54 Güncelleme: 31.07.2023 - 11:00 facebook

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