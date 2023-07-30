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        Haberler Gündem Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü tekel bayisine silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü tekel bayisine silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın kan donduran görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iş yerinde Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen bulunduğu sırada 4 kişinin geldiği ve tartışma yaşanıyor. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli şahısların silahlarını kullandığı kan donduran anlar da güvenlik kamerasına yansıyor...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 01:12
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        Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü anlar kamerada
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        Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda lüks bir cip ile olay yerine gelen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Güvenlik kamerası görüntülerinde dükkana giren saldırganla kasada duran iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. İş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak tartıştığı kişinin ayağına ateş ediyor. O sırada dükkana sonradan gelen beyaz gömlekli saldırganın silahla iş yeri çalışanına defalarca ateş ettiği görülüyor.

        Olay, 00.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Tekel bayiinde meydana geldi. İş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye adeta kurşun yağdırdı. Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        ÖNCE TARTIŞTILAR SONRA SİLAHLA ATEŞ ETTİLER

        Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde muhabbet ederken, 4 kişi daha içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanının, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bi söyleyin" diye yanıt veriyor. Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor. Kasada duran çalışan, "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor. Tartışma esnasında şeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor. Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor. Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor. Ardından da işyerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.

        POLİS SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Saldırganlar olayın ardından, geldikleri siyah renkli lüks cip ile olay yerinden kaçtı. 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

        #Esenyurt
        #batuhan bayındır
        #yunus emre erzen
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