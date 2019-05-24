Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul esnaf ve sanatkarları ile bir araya geldiği iftar programında yaptığı açıklamada, "Ticareti olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse bu ay sonunda biten bu uygulamanın süresini uzatabiliriz." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle...



"UBER KONUSU BİZDE BİTMİŞTİR"

İstanbul'u dünya şehri haline getirdik, eksiklerimizi beraber çözeceğiz. Önümüzde çözülemeyecek hiçbir mesele, aşılamayacak hiçbir engel yoktur. Taksi şoförlerimizin çağın gerekleriyle donatılması gerekiyor. Ticari olarak kullanılan araçların yenilenmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık.

Bizim literatürümüzde UBER diye bir şey yok. UBER olayının korsan taksicilikten bir farkı yok. UBER konusu bizde bitmiştir. Böyle bir şey yok.

AÇIKÇA KANUNA AYKIRI ATANMIŞTIR! İŞTE HIRSIZLIK BURADADIR

1963'de şüpheye dayalı olarak seçimler iptal edilmiştir. Üstelik YSK'nın resmen tespitini yaptığı tek sorun bu da değildir. Gerekçeli karara göre 18 sandığın sayım döküm cetveli bulunamamıştır. 754 sandığın başkanı açıkça kanuna aykırı şekilde atanmıştır. İşte hırsızlık buradadır. İki adayın arasındaki oy farkı 13 bin 729. Sandık kurulu üyeleri ve sandıklarla ilgili bu mesele değerlendirildiğinde oylar şüpheli hale gelmektedir. Böyle bir durumda seçimin yenilenmesinden daha tabi ne olabilir.

"ACABA BUNLAR BİZİM NE YAPMAMAZI BEKLİYORLARDI!"

Birileri bu karar sebebiyle hem YSK'ya hem de AK Parti'ye saldırıyor, hakaret ediyor. Acaba bizim ne yapmamızı bekliyorlardı? Ne yaparlarsa yapsınlar, biz milletimizin hakkını hukukunu sürdürmeye devam edeceğiz. Sandıktan çıkacak sonuca saygımız vardır. Yeter ki alavare dalavere yapmasınlar. Yaklaşmakta olan Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Her birinize bereketli, bol kazançlı, huzurlu çalışmalar diliyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.