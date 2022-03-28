Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı sona erdi, Cuymhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı kararlarını ve sonuçlarını basın açıklamasında paylaştı. 28 Mart tarihli kabine toplantısında ihtiyaç ürünleri ile ilgili KDV indirimi kararuı alınması gündem oldu. Geçtiğimiz aylarda temel gıda ürünlerinde uygulanan KDV indirimi şimdi de ihtiyaç ürünlerine, arsa, konut ve arazi fiyatlarına geldi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KDV indirimi açıklaması ve KDV indirimi uygulanacak ürünler