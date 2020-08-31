Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in Zenica kentindeki 2020 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda, Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olması dolayısıyla Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a tebrik telgrafı gönderdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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