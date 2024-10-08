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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ayasofya' sergisini ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ayasofya Fotoğrafları' sergisini ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde açılan 'Ayasofya Fotoğrafları' sergisini ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 20:18 Güncelleme: 08.10.2024 - 20:18
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ayasofya' sergisini ziyaret etti
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının ardından, fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar ve Mehmet Özçay'ın çektiği fotoğraflardan oluşan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergilenen 'Ayasofya Fotoğrafları' sergisini ziyaret etti. Sergideki fotoğrafları inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş eşlik etti.

        "BU KIYMETLİ SERGİ AYASOFYA'NIN BENZERSİZ GÜZELLİKLERİNİ GÖRME İMKANI SUNUYOR"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ayasofya Fotoğrafları' sergisine gerçekleştirdiği ziyarete dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Ersoy, "Yeniden ibadete açılan Ayasofya tarihi ve manevi derinliğiyle herkese ilham kaynağı oluyor. Medeniyetimizin simgelerinden biri olan bu eşsiz mirasın duayen sanatçıların objektifine yansıyan kareleri, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

        Bugün, Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini ağırlayan Ayasofya Fotoğrafları Sergisi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a refakat ettik. Kapılarını Ankara Kültür Yolu Festivalimiz bünyesinde açan bu kıymetli sergi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin benzersiz güzelliklerini keşfetme ve sanata yansıyan derin anlamını görme imkanı sunuyor. Ayasofya'nın çok özel fotoğraflarını sanatseverlerle buluşturan sanatçılarımız Sayın İzzet Keribar ile Sayın Mehmet Özçay’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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