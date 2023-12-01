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        Haberler Dünya Ortadoğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesinde, Türkiye'nin İsrail'in Gazze katliamını durdurmak için elinden geleni yaptığını, İsrail'i durdurmak için İslam dünyasının muhakkak birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 20:26 Güncelleme: 01.12.2023 - 20:26
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde gerçekleştirilen Erdoğan ve Al Nahyan görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlaması, Türkiye'nin insani yardım ve barış için attığı adımlar ile Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri değerlendirildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin İsrail'in Gazze katliamını durdurmak için elinden geleni yaptığını, İsrail'i durdurmak için İslam dünyasının muhakkak birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

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        "TÜRKİYE HEM KALICI ATEŞKES HEM DE İNSANİ YARDIMLARIN GAZZE'YE ULAŞMASI İÇİN GAYRET GÖSTERİYOR"

        Çatışmaların yeniden başlamasının son derece olumsuz olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin hem kalıcı ateşkesin sağlanması hem de insani yardımların Gazze'ye ulaşması için gayret gösterdiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında savunma sanayii, enerji, uzay teknolojileri alanlarında iş birliğinin geliştirilebileceğini de kaydetti.

        Erdoğan, Zayid Al Nahyan'ı İklim Zirvesi organizasyonuna ev sahipliği yapmaları dolayısıyla tebrik etti.

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