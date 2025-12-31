Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin yeni yılını ve yaşını kutladı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin yeni yılını ve yaşını kutladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve doğum gününü kutladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 16:39 Güncelleme: 31.12.2025 - 16:45
        MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek, sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

        Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'ye gönderdiği çiçek buketine de yer verildi.

        Bağcılar'da mezuniyet keplerine gizlenmiş 53 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Bağcılar'da bir kargo firmasının deposuna düzenlenen operasyonda, yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanan mezuniyet keplerinin içine gizlenmiş 53 bin 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

