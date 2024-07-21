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        Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı

        AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçı sonrası bir fotoğraf paylaştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 13:20 Güncelleme: 21.07.2024 - 13:20
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol oynadı
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        AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçı sonrası “Maç sonrası özçekim” paylaşımı yaptı.

        Fotoğrafta, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan yer aldı.

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