Cumhurbaşkanı Erdoğan: Camilerimiz, inancımız üzerinden operasyon çekmeye çalıştılar 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Zonguldak'taki Uzun Mehmet Camisi'nin açılışında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Yeriyle, mimarisiyle, çevre düzenlemesiyle şehrimize yakışır bir eser olan bu güzel camiyi inşa eden ve müteahhitliğini yüklenen Hasan Gürsoy beye ve ekibine teşekkür ediyorum. Caminin inşasında emeği geçen mimarından işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum. Uzun Mehmet Camisi'nde günde 5 vakit okunacak ezanların, kılınacak namazların Allah katında kabul olmasını diliyorum.

Şehirlerimize kazandırdığımız her bir caminin vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olduğuna inanıyorum.

Minareler süngü, kubbeler miğfer,

Camiler kışlamız, müminler asker,

Bu ilahi ordu dinimi bekler,

Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Biz toprakları kanımızı dökerek, İstiklalimizin camilerimizden ezanlarını eksik etmeyen semamızda bayrağımızı dalgalandırarak vatan kıldık. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması bu bakımdan önemlidir. Çamlıca Camimiz çağımızın mührü olarak nesiller boyunca milletimizi gururlandıracaktır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde inşa edilen ve Melike Sultan Camisi de Ankara'daki abide eserlerdir. Taksim Camimiz de İstanbul'un bu tarihi bölgesinde medeniyetimizin mührü olarak hizmet verecektir. Uzun Mehmet Camisini de aynı duygularla hizmete açıyoruz.

Uzun Mehmet kim? Kömürü bulan. Onun için buranın adını Uzun Mehmet koyduk. Biz bir yere bir isim veriyorsak bir anlamı var. Sahilinde tahta iskelesi bulunan bir koydan bugüne kömürün nasıl bir öneme sahip olduğunu bu şehrin insanları bilir. Zonguldak emeğin ve üretimin şehri olarak milletimizin gönlündeki yerini almıştır.

"CAMİLERİMİZE İNANCIMIZA SALDIRDILAR"

Malazgirt Zaferi'nden 15 Temmuz'a kadar geçen süreçte çağlar değişse de milletimize karşı duyulan husumetin derinliği hiç değişmiyor. Şahadetleri dinin temeli olan ezanlardan rahatsızlık duyanlar, bayrağımıza tahammül edemeyenler, devlet geleneğimizle başa çıkamayanlar, milletimizin birliğine, beraberliğine saldırmaya başladılar. Camilerimizi dahi hedef almaktan çekinmiyorlar.

Cami nedir? Cami cem olunan yerdir. Müminler burada cem olurlar, burada kardeş, beraber olurlar. Bizim bu birliğimizi bozamayacaklar. FETÖ'den PKK'ya kadar Türkiye düşmanlarının kullandığı ne kadar terör örgütü varsa, önce camilerimize, inancımıza saldırmıştır. Dini kurumlarımıza, Allah'ın ayetlerine saldıran bu nasipsizler her zaman bu süreci devam ettirdiler. Aynı yolu takip eden kimi çevrelerin camilerimize ve inancımız üzerinden ülkemize operasyon çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Sapkın akımlar üzerinden yıkımlara, acılara, kan ve gözyaşına boğanlar, aynı oyunu Türkiye'de oynamak için çok uğraştılar.

Birbirimize sıkı sıkıya sarılmalıyız. Aşımıza, işimize, huzurumuza kast edenleri hüsrana uğratmak boynumuzun borcudur. 2023'e, 2053'e, 2071'e hazır mıyız? Camilerimiz bin yıldır olduğu gibi bu mücadelenin manevi kaleleri olarak milletimizin hizmetinde olmayı sürdürecektir.

Ben Zonguldaklı'ya, Devreli'ye inanıyorum. Karadeniz Ereğlisi'nde de benzer bir müjde olabilir. Bugün Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Yeni bir eser kazandıran tüm hayırseverlerimize Allah kendilerinden razı olsun diliyorum."