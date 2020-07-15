Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz şehitlerine çiçek

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15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne düzenlenen saldırıda 31 kişi şehit olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısına inşa edilen 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'na çiçek bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakanlar da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, şehitler için dua etti.

Bu sene yapılan törenlere koronavirüs nedeniyle şehit yakınları ve gaziler davet edilemedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Meclis'e geçerken, burada bir konuşma yapacak.