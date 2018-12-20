Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İran İş Forumu'nda katılımcılara hitap etti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ziyaretinin Tercihli Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesi müzakerelerinde bir dönüm noktası teşkil edeceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

KORUMACI REFLEKSLERİ GERİDE BIRAKMAMIZ GEREKİYOR

"Hedefimiz ikili ekonomik ilişkilerimizi, siyasi ilişkilerimizle aynı seviyeye çıkarmaktır. Daha önce sayın Cumhurbaşkanı ile mutabık kalmamız üzere ticaret hacmimizi 30 milyar dolar seviyesine çıkarılmasını arzu ediyoruz. 2012 yılında 22 bin dolar seviyesine ulaşmıştık. Yeter ki irademizi ortaya koyabilelim ve çalışmaya başlayalım. Bu bakımdan ticari ilişkilerimizin altyapısını oluşturan Tercih Ticaret Anlaşması'na ilişkin geliştirilen müzakereleri anlamlı görüyorum. Artık bunu haftalara yaymamız gerekiyor. En yakın zamanda bunu sonuçlandırmamanızda fayda var. Bunun için öncelikle korumacı refleksleri geride bırakmamız gerekiyor. İlgili bakanlara gerekli talimatlarımızı verdik, 'bugün-yarın bitirin' dedik.

"İMKAN PAZARINDA ANAHTARSIZ HİÇBİR KİLİT YOKTUR"

Tebrizi "İmkan pazarında anahtarsız hiçbir kilit yoktur, yeter ki bağlı olanların açılmasını gönüller kapısından dile" diyor. Bizde gönülden istersek aşılamayacak hiçbir engel, çözülemeyecek hiçbir engel yoktur. İran'la birlikte atacağımız bu adımın daha geniş kapıları aralayacağından şüphe duymuyorum. Her şeyden önce bölgenin güvenliğinin, özellikle İran ve Türkiye'ye çok büyük yükler yüklediğini ifade etmem lazım. Tabii biz bu süreçte adeta bir üçlü ortaya koyduk. Rusya Federasyonu, İran, Türkiye olarak Rusya'da başladık, Ankara'da devam ettik Tahran'da üçüncü zirvemizi yaptık. Şimdi inşallah dördüncü zirveyle yolumuza devam edeceğiz.

"ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIM KARARININ BİZİ ETKİLEMESİNİ ENGELLEMEK ZORUNDAYIZ"



İkili ekonomik ilişkilerimizin arzu edilen noktaya taşınması hususunda önümüzde birlikte aşmamız gereken ciddi bir mesele daha var. Bu da ABD'nin İran'a yönelik olarak uygulamaya koyduğu yaptırımlar. ABD'nin yaptırım kararının bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoymasını engellemek zorundayız. Yaptırıma karşı çıktığımızı, bu tür yaptırımın İran halkını cezalandırmak anlamına geldiğini her fırsatta açıkça ifade ediyorum. Tek taraflı olarak atılan bu adımın uluslararası işbirliğine güven ortamına zarar vereceğini muhataplarımıza söylüyoruz. Dünyada savaşı mı kollayacağız, barışı mı?

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