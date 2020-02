HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Geçtiğimiz hafta birilerinin FETÖ'nün siyasi ayağı ve yeni darbe teşebbüsü tartışması gerisindeki sinsiliğe dikkat çekmiştim. Maalesef aynı tartışmanın sürdürülmeye çalışıldığını görüyoruz. FETÖ meselesinin çok uzun sosyal, siyasi, kültürel geçmişi olduğunu bilmeyen yoktur.

"BİR TEK ERBAKAN HOCA..."

Yapı diğer pek çok STK gibi toplumun ve hukukun meşru kabul ettiği sınırlar içinde faaliyet yürütürken tehdit ilan edilmiş değildir. Ne zaman bu yapının eğitim, hayır, dayanışma sınırlarını aşıp devleti ele geçirmeye çalıştığı örgüt olduğu netleşmiştir, o zaman karşısında bizi, devleti ve hukuku bulmuştur. Türkiye'de FETÖ'nün serpilmesinde herkesin payı olabilir. FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip ve savaş açan şahsım ve AK Parti'dir. Bu süreçleri iyi bilen birisiyim. FETÖ'nün bu ülkede anlaşamadığı, görüşemediği tek lider vardır o da merhum Erbakan hocamızdır. Ondan nefret ederdi, hiçbir zaman da bir araya gelmemiştir.

Her gün birileri çıkıp FETÖ konusunda ahkam kesmeye çalışıyor. Bu ülkede vesayet güçleri FETÖ'uye en küçük şekilde dokunmamıştır. Allah diyen, kitap diyenlerin tasfiye yolunu aramıştır. İrtica ile mücadele kisvesi altında din düşmanlığı yapılmasına rıza gösteremezdik. Başbakanlığım boyunca YAŞ'larda önüme tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi. Gelenler hep mütedeyyin insanlarla ilgiliydi. Bunların bugün bizi suçlaması, kendi gafletlerini saklamasından başka bir şey değildir.

Bunlar FETÖ tehdidi ortaya çıktıktan ve mücadele başladıktan sonra en büyük FETÖ savunucusu çıkarak ne kadar omurgasız olduklarını göstermişlerdir. Bu kesimlerin PKK için de ülkemize adeta savaş açmış her odak için de aynı tutumu göstermeleri yapısal olduğunun göstergesidir.

Tahmin edemediğimiz husus CHP'nin ve bu gibi yapılara karşı gibi gözükenlerin bir anda FETÖ yandaşı olarak çıkmalarıydı. Bunlara da hukuk sınırları içinde yaklaştık. Doğrusu ben de görüştüm. Liderler içerisinde ilişkisi olmayan sadece Erbakan hocaydı. Demirel'in, Ecevit'in, Erdal İnönü'nün görüşmüşlüğü vardır. İrtibatları ileri derecedir.

"TAM BİR İSTİLA"

Bu yapının oluşturduğu tehdidi kendi çevremize bile anlatmakta zorlandığımızı kabul ediyorum. MİT Kumpası bunu anlatmaya başladı. FETÖ'nün devlet ve toplum hayatımıza sızmasının tarihi eskidir ve müsebbipleri çoktur. Biz göreve geldiğimizde ordunun, emniyetinin, yargının, akademinin kritik konumları zaten işgal edilmişti. MGK'da biz bu meselenin üzerine gidene kadar alınan kararların gerisindeki gizli niyetin, toplumsal reaksiyonu tetikleyerek FETÖ'yü koruma olduğunu görüyoruz. FETÖ'cü danışmanlar bay Kemal'in yanında. İP'in danışmanlarında yine onlar var. Tam bir istila hareketi.

"SEN KAHVE YUDUMLUYORDUN"

Kasım Gülek'ten Ecevit'e kadar, 12 Eylül ve 28 Şubat darbecilerine kadar herkes FETÖ'ye figüranlık yapmıştır. Bunun son başrolü de Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmiştir. 15 Temmuz'da bir tek kişi FETÖ'nün özel ilgisine mazhar olmuştur o da Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Atatürk Havalimanı'nda FETÖ'cülerin tanklarıyla burun buruna gelen genel başkanın önünde tüm yollar açılmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu biz tankların karşısında, uçakların altındaydık. Sen Bakırköy'de başkanın evinde kahve yudumluyordun.

Sen hala milleti aldatmakla meşgulsün. 'Kontrollü darbe' evet kontrol sizde. Ama başaramadınız. Buradan soruyorum, 15 Temmuz başarılı olsaydı, ertesin gün Kemal Kılıçdaroğlu milletin karşısına acaba hangi sıfatla çıkarılacaktı? Darbe girişimini kurgu diyerek önemsizleştirmeye çalışarak adalet yürüyüşü yapan, böyle bir siyasetçinin örgütle hiçbir ilişkisi olmadığına nasıl inanabiliriz? Eline milletin kanı bulaşan bir örgütü savunmanın şark kurnazlığı, çıkarcılıkla ilgisi olamaz. Örgütün çıkarları için kamikaze görevini yerine getirmektir. Nice sosyalist diye, ulusalcı diye, Kemalist diye bilinen ismin su katılmamış FETÖ'cü çıktığını gördük. Kemal Kılıçdaroğlu için de aynı endişe içindeyim.

FETÖ tehdidi konusunda kurumlarımızı harekete geçirdikten sonra bu yapının gerçek organizasyon yapısını çıkarmakta zorlandık. Halen çıkaramadığımızı düşünüyorum. Bunun ucu Türkiye'de değil, dışarıda.... Sonra silsile kopuyor. Bizi en çok da ülkemizin her köşesine yayılan bu örgütün CHP içinde böylesine güçlü olması şaşırttı. Devlet elbette FETÖ'yü izlemiştir ama CHP Genel Merkezi'ne bakılmadığı anlaşılıyor.

2009'DAKİ YASA

Kılıçdaroğlu ve CHP ekibiyle kimi eski askerlerin koç başlığını yaptığı bu oyun, geçmişteki yöntemlerin başka versiyonudur. TBMM'den çıkan her karar tüm milletvekillerinin namusudur. Kılıçdaroğlu ve avenesi milli iradeye saldırarak kendi namuslarını ayaklar altına almaktadır. 17/25 Aralık'ın ardından yargıda verilen mücadele olmasaydı, diğer saldırıları hukuk devleti içinde göğüsleyemezdik.

Tespit ettiğimiz her noktada örgütün tepesine bindik. Mücadelenin nispeten yavaş yürümesinin nedeni her şeyi hukuka uygun olarak yapmamızdan kaynaklanıyor. Her yere serpilmişler. 'Dünyanın 160 ülkesinde varız' diyor. Böyle bir çalışma, adım, serpilme olayı. Biz de 160 ülkede bunları kovalıyoruz. Bütün liderlere 'Bunları bize verin' diyoruz. Eğer 15 Temmuz olmasaydı, FETÖ'nün tasfiyesini bir süre sonra hızlandırmış olacaktık. OHAL, bu çalışmaların daha pratik şekilde yürütülmesini sağlamıştır. 15 Temmuz neydi/ne değildi tartışması yapanlar, bizzat bu işin parçası. ByLock ve HTS kayıtlarının yargı elinde olduğunu bilenler de bu işin parçasıdır.

GEZİ PARKI DAVASI KARARI

Dün yaşanan gelişmeler bize Gezi olaylarını bir kez daha hatırlattı. Taksim'deki Gezi Parkı'nda güya ağaç ile başlayan olaylar, devlete ve millete karşı sivil kalkışma halini almıştır. Gezi olayları devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır. Bay Kemal bunu 'Aydınlık gençler' olarak vasıflandırıyor. Bunlar aldatılmış gençler. Bu gençlere orada çevreci sıfatı verilmek suretiyle bu ülkede milyonlarca ağaç diken bir iktidara 'ağaç sökme' iftirası yakıştıranlara ben sadece lanet okurum. Bu hadisenin en küçük masum tarafı yoktur.

OSMAN KAVALA MESAJI

Kimin ne olduğunu bilmeniz açısından çok önemli. Bunlar masum bir ayaklanma hadisesi değlidir. Bunlar perde arkasında Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırma suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı içerideydi. Bir manevrayla dün onu beraat ettirmeye kalktılar. Onunla başkaları da işin içinde. 46 kamu binası ile 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılamaz hale getirilmiştir.

Başbakanım, Dolmabahçe'deki çalışma ofisim işgale yeltenmek suretiyle çatılara çıkmışlar, dozerlerle kanallar açılmıştır. Güneydoğu'daki kanal açan teröristler gibi İstanbul'un göbeğinde Beşiktaş'ta yapmışlardır. Orada Başbakanlık ofisimiz var. Biz de orada çalışıyoruz. Bunlar yapıldı. Kim bunlar, aydınlık gençler. Sevsinler senin aydınlık gençlerini. Bunlar sayenizde aldatılmış gençler.

Adı Atatürk Kültür Merkezi olan AKM'nin cephesinde teröristlerin posterlerini kimler astı? Taksim Meydanı'ndaki anıta bu posterleri kimler astı? Bay Kemal senin takımın bunları yaptı. Sizin aydınlanmış gençleriniz bunlarsa yandık. Bizim aldatılmış gençlere ihtiyacımız yok. Bu olayları bitirmek için öne sürülen talepleri hatırlıyorsunuz değil mi? Yol, köprü, baraj yatırımlarının durdurulmasını istiyorlardı.

Yabancı medya bu olayları canlı yayınlamıştır. Bu süreçte Taksim Meydanı'nda boy gösterenlere baktığımızda, işin gerisinde kimlerin olduğu şüphe götürmeyecek kadar açıktır. Gezi olaylarını ülkemize yönelik her saldırı gibi bitirdik. Gezi'de başaramadıklarını 17/25 Aralık'ta denediler. Milletmizle bu tuzağı da bozduk. Çukur eylemleriyle ülkemizi bölmeye çalıştılar. Teröristleri açtıkları çukura gömdük. 15 Temmuz askeri darbe girişimi aynı silsilenin devamıydı. Bu ihaneti de boşa çıkardık.

İDLİB MESAJI: BİR GECE ANSIZIN...

Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Şu ana kadar arzu ettiğimiz neticeye ulaşılamadı. Masada bizim istediğimiz yerin çok uzağındayız. Türkiye, İdlib konusunda kendi harekat planlarını uygulamak üzere hazırlığını yapmıştır. Bir gece ansızın gelebiliriz.

EKONOMİ MESAJI

Ekonomi üzerinden bizi vurmaya çalışan densizler var. Ekonomi bizim değişmez başlığımızdır. Ekonominin dinamiklerini güçlü tutmaya özen gösterdik. Son 1,5 yılda tarihi bir mücadele veriyoruz. Bunu sınırötesindeki harekatlar kadar önemli addediyoruz. Bu saldırılar farklı yollarla devam etti. Aldığımız tedbirlerle kur saldırıları buzağını bozduk ve tahribatı giderdik.

Enflasyonu ve faizleri düşürme kararlılığımızı sürdürüyoruz. Merkez Bankası politika faizini yüzde 11,25'e kadar indirdi. bir dönem yüzde 40'ların telafuz edildiği faizler bugünlerde yüzde 8-10 civarında. Dolar tahvillerinin tamamını, avroya dönüştürerek maliyetleri azalttık. Ocak ayında ekonomi güven endeksi artarken, satın alma endeksi yeniden 50 eşik değerinin üzerine çıktı.

SAMAN İTHALİ İDDİASI

Ülkemizde bunda güzel iş olurken, birileri ülkemizin saman ithal ettiği yalanı ortaya atıyor. Çok ağır ifade kullanabilirim ama bu kürsüye yakışmaz. Bunlar sapla samanı ayrıt edemedikleri için önlerinde yazanların ne anlama geldiğini kavrayamıyorlar. Bunları gördükçe SSK'nın nasıl battığını daha iyi anlıyoruz. Bunların makbuzları da elimizde. Bay Kemal orada saman yazmıyor. Pazar günü İzmir'de açılış yapacağız, gelebilirsin. Bu heyecanı sen de tat. Yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi'nin açılışını yapacağız. İkramlarımız her zaman ücretsiz olacak.