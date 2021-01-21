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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına İstanbul’dan canlı bağlantıyla katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Siz kimin militanısınız?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına İstanbul’dan canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Dağıtarak, kırarak, bölerek değil, birleştirerek, bütünleştirerek işe başlamazsak hedeflerimize ulaşamayız. Kendi içimizdeki arkadaşlıklarımızın gönlünü kazanamazsak milletimizin gönlüne giremeyiz. Üye sayımızın kağıt üzerinde 11 milyonu geçmesi kadar, bu insanların her birini kutlu davamızın anlatıcısı, savunucusu haline getirmemiz de önemlidir.

2023 seçimlerine güçlü bir teşkilatla hazırlanmayı planlıyoruz. Kritik öneme sahip 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'yla hem cumhurbaşkanlığından, hem Meclis'te zaferle çıkacağız.

Bizim hizmet ve eser siyasetimiz yılın her günü çalışmayı gerektirir. Günün 24 saati ve haftanın her günü milletimizin içinde olacak tek tek her bir insanımızın desteğini alacağız. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak boynumuzun borcudur.

AK Parti alalade bir dilekçe ile kurulmuş bir parti değildir. AK Parti milletim tarafından kurulan bir partidir. Burası siyasi, sosyal veya ekonomik kariyer kurumu değil, hizmet ocağıdır. İşine dört elle sarılmayan hiç kimsenin AK Parti'de sorumluluk üstlenme hakkı yoktur. Önce kendi kadrolarımızı, ardından üyelerimizin tamamını, bir parti faaliyeti ortaya koyacağız. Bu kutlu ve tarihiz vazifede her birinize muvaffakiyetler diliyorum.

CHP'YE TEPKİ

Son toplantımızda CHP'deki taciz, tecavüz ve hırsızlık furyasına dikkat çekerek, CHP yönetiminin yüzlerinin kızarmamasından duyduğum üzüntüyü paylaşmıştım. CHP cenahı hala 3 maymunu oynuyor. Çoğu yalan veya iftira olan benzer meselelerde ortalığı birbirine katan sosyal medya silahşorları ve bazı STK'lar sus pus kesildiler.

CHP cenahı aynı yüzsüzlüğü sokaklarda rastgele çekilen fotoğraflarla milletimizi karamsarlığa sürüklemeye çalışıyor. Büyük bir pişkinlikle yalanlarında ısrar edebiliyorlar. CHP'ye oy vermeyi öğretmen, polis, rektör, bürokrat saymıyor. Her hafta bir başka memur grubunu tehdit ediyorlar. Kendilerine oy vermeyen çiftçiyi adam yerine koymuyorlar. Bu zihniyet işi ülkemizin güzide bir sanatçısının programına katılanları linç etmeye kadar vardırdı.

Bu milletin hakimine, askerine ,polisine, öğretmenine laf edenler siz kimin ve neyin militanısınız. Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla kol kola yürüyenler, siz kimin ve neyin militanısınız? Her mikrofon uzatıldığında Türkiye'yi yurt dışına şikâyet edenler siz kimin militanısınız?

Parti teşkilatlarını ve belediyelerini saran hastalıklı zihniyetten parti mensupları bile rahatsızken, milletimiz bunları görmüyor mu sanıyorlar? Milletimiz vakti zamanında geldiğinde bunun hesabını sorar. Hukuk üzerine elbette yapacaktır. Bize düşen taciz, tecavüz, ahlaksızlık vakalarının faturalarını CHP'nin önüne koymaya devam etmektir.

Hayatımız boyunca yaptığımız gibi bundan sonra da haktan ve hakikatten yana bakarak yolumuza devam edeceğiz. Hizmet ve eser üretmeyi sürdüreceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlayana kadar durmayacağız.

EKONOMİ MESAJLARI

Geçtiğimiz yılı salgının gölgesinde geçirmemize rağmen yatırımlar ve bütçe uygulamalarını iyi sonuçlarla kapattık. Biz yılı pozitif büyüme ile kapatmayı umuyoruz. İhracatçılarımız ve sanayicilerimiz bu kriz dönenimi adeta fırsata çevirdi. Devletin imkanlarını sonuna kadar açtık. Bu sıkıntılı dönemde milletimizin yanında yer aldığımızı gösterdik. 2021 yılında çok daha büyük bir atılım gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

Yaşadığımız büyüklü küçüklü badireler ülkemizi her türlü krize dayanıklı hale getirmiştir. Her alanda hedeflerimizi hayata geçirebilecek seviyeye geldiğimize inanıyorum. Güçlü altyapı ve siyasi mimari sayesinde ülkemizi yeni küresel düzende hak ettiği yere taşıyacağız. Bu tabloyu sadece biz görmüyoruz. Çevreler de bu fotoğrafı okuyor.

Ülkemin maruz kaldığı kimi orantısız saldırıların gerisinde bu sancı vardı. Türkiye2yi rayından çıkarmak isteyenler ellerindeki tüm kozları sahaya sürmüştür. Buna karşılık dostlarımızın muhabbetini de güçlü bir şeklide yanımızda hissediyoruz. 2023 seçimleri bu tarihi sürecin başarısı bakımından önemlidir. Teşkilatlarımıza her fırsatta seçim gününe kadar var güçleriyle çalışmalarını telkinimizde bu arzu yatıyor."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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