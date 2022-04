HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan polis, jandarma ve sahil güvenlik personeliyle iftar programında bir araya geldi.

Erdoğan Baltalimanı Polis Evi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi:

"DEVLETİN ASLİ GÖREV VE ALAMETİ FARİKASI"

Dünyada pek çok insan topluluğu olmakla birlikte bunlardan ancak bir kısmı millettir.Biz dünyanın en kadim, köklü,güçlü geniş coğrafyada hüküm sürmüş, yüksek medeniyetlerin birini kurmuş milletlerin başında geliyoruz. Bireyden başlayıp, topyekûn millete kadar uzanan insan topluluğunu bir arada tutmanın ilk şartı geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamaktır. Hırsızlık, terör gibi toplumun can ve mal güvenliğine yönelik her türlü başarıyla mücadele etmek devletin asli görevi ve alameti farikalarından biridir.

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ KORUYAMIYORSA..."

Bu şekilde sınır, bayrak, anayasa, yasa, kurumlarımızı anlamlı hale getirebiliriz. Polislerimiz yerleşim merkezinde, jandarmamız kırsalda, sahil güvenliklerimiz denizde ifa ettikleri görevle devletimizin anlamını korumaktadır. Toplumda her işin başı güvenlik ve huzurdur. Her bir insanımız can ve mal güvenliğinden emin şekilde hayatını sürdüremiyorsa diğer hiçbir şeyin önemi yoktur.

"İNSANLIK DIŞI YÖNTEMLERE TEVESSÜL ETMEDİK"

Sizler bu huzurun teminatı olan güvenlik güçlerimizin teşkilatısınız. Kuruluşundan bu güne teşkilatımızda görev yapan, gerektiğinde canlarını vermekten çekinmeyen tüm polislerimizi rahmetle yad ediyorum. Halen görevleri başında olan polislerimize başarılar diliyorum.

Bu yıl 40. kuruluş yıldönümü olan kıyılarımızı emanet ettiğimiz, son yıllarda denizlerimizde görülen yoğun mülteci akımını başarıyla yöneten sahil komutanlığımızı tebrik ediyorum. Asker, polis, jandarma, güvenlik korucusu, kamu görevlileri ve vatandaşıyla on binlerce şehit vermiş bir ülkeyiz. Buna karşın terörle mücadelede insanlık dışı yöntemlere asla tevessül etmedik.

"SINIRLARIMIZ İÇİNDE TERÖRÜ BİTİRME NOKTASINA GETİRDİK"

Türkiye, uzun süren terörle mücadele döneminde askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla, güvenlik korucusuyla, diğer kamu görevlileriyle, vatandaşıyla on binlerce şehit vermiş bir ülkedir. Buna rağmen terörle mücadeleyi daima hukuk devleti sınırları içinde yürüttük, hele hele insanlıkla bağdaşmayan yöntemlere asla tevessül etmedik. Hamdolsun sınırlarımız içinde bitirme noktasına getirdiğimiz terörle mücadele sürecimizi alnımızın akıyla bugünlere ulaştırdık. Artık terör örgütlerinin bize saldırmasını beklemiyor, onları sınırlarımız ötesinde gizlendikleri inlerinde bulup tepelerine biniyor, başlarını eziyoruz. Bu mücadelede görev alan tüm birimlerimizin tek yumruk olarak terörle mücadelede yeni bir dönemi açmış bulunuyoruz.

Asayiş, uyuşturucu ile mücadele, organize suçlar, trafik hizmetleri, kıyılarımızın güvenliğinden uluslararası misyona kadar tarihimizin en önemli başarılarını elde ettik. Emniyet, jandarma, sahil güvenliğimizin takdire şayan bir işbirliğinin meyvelerini en güzel şekilde topladık.

"TÜM DÜNYAYA VİCDAN VE AHLAK DERSİ VERDİK"

Türkiye sığınmacı akını, iş ve dış provokasyonlarına rağmen dünyanın en huzurlu ve güvenli bir ülkesi olarak öne çıkmıştır. Gelişmiş ülkelerin bile ciddi kırılmalar yaşadığı salgın döneminde vefa timleri gibi uygulamalarla, güvenlik teşkilatlarımızın vatandaşlarımızın geniş alanda hizmet vermesini sağladık. Güya medeni, güya insan hakları temsilcisi Avrupa'ya vicdan ve ahlak dersi verdik. Burada güvenlik kurumlarımız, 15 Temmuz'un ardından gerçekleştirdiğimiz reformların önemli etkisi vardır. Güvenlik kurumlarımızı sadece FETÖ'den temizlemekle kalmadık, reformlar gerçekleştirdik.

"MEŞRUİYET ÇİZGİSİNDEN AYRILMADIĞI MÜDDETÇE"

Çarşı ve mahalle bekçiliğini ihya ettik, tüm süreçlerini şeffaf bir hale getirdiğimiz polisimize, İçişleri Bakanlığımıza bağlayarak kırsalı emanet ettiğimiz, yeniden yapılandırdığımız jandarmalarımız, denizlerimizin güvenliğini sağlayan sahil güvenlikçilerimize, İçişleri Bakanlığımızın tüm mensuplarına şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Zaman zaman özellikle polislerimizin üzerine gelindiğini, haksız ithamlarla zan altında bırakıldığını görüyoruz. Sizler bunların hiçbirine aldırmayın, sadece ve sadece vazifenize odaklanın. Meşruiyet çizgisinden ayrılmayan her kamu görevlisi gibi, önemli bir kısmını profesyonelleştirdiğimiz jandarma ve sahil güvenliğimizin sonuna kadar yanındayız.