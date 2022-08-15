Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Değerli dava arkadaşlarım, Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdüğümüz sayın genel başkan Devlet Bahçeli, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamdediyorum. Yunus'tan ilham ile eğer söyleyecek olursak, bir idik yirmi bir olduk, birbirimize kardeş olduk, millete hizmetkâr olduk, yürüdük elhamdülillah, vardığımız illere yâd ellere girdiğimiz yüce gönüllere sevgiyi, muhabbeti kalplere saçtık elhamdülillah.

Dirildik pınar olduk, irkildik ırmak olduk, dünya ile yarışır olduk, aştık elhamdülillah, beri gel kucaklaşalım, uzak isek yakınlaşalım, ülkemizi daha da büyütelim, azmettik elhamdülillah.

Bundan tam 21 yıl önce bir 14 Ağustos günü, 'artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek AK Parti'nin kuruluşunun müjdesini milletimizle paylaştık. Bizim önümüzü, okuduğumuz bir şiiri bahane ederek kesmek isteyenlere cevabımızı milletimizle birlikte AK Parti'yi kurarak verdik.

Girdiğimiz ilk seçimi bizi yüzde 34 oyla iktidara getiren milletimiz bugüne kadar hep yüzde 40 ile yüzde 50 arasındaki oy oranlarıyla birinci çıkarmıştır. Cumhurbaşkanı seçimi ve halk oylamalarında bu oranlar yüzde 52'lere hatta yüzde 69'lara kadar çıkmıştır.

Gençler Türkiye'nin siyasi, ekonomik, sosyal açıdan en sıkıntılı döneminde AK Parti'nin Kurucular Kurulu'nda yer alarak bu büyük davaya omuz veren her kardeşime şahsen, milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

AK Parti'ye oy vererek partimize destek olmuş kardeşime, vatandaşıma teşekkür ediyorum. Bu büyük aile içinde yer almış olup da darül bekaya irtihal eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Her ne sebeple olursa olsun bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Son nefesine kadar büyük davanın bugünkü bayraktarı olan AK Parti saflarında sadakatle hizmet eden milyonlarla birlikte kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz."

İnşallah önümüzdeki yıl Rabbim lütfederse bu defa partimizle ilgili yıldönümünü Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız. Her şey gibi bu büyük davanın mensubu olmak da bir nasip işidir. AK Parti kadroları olarak Rabbimizin bize bahşettiği nasibe hamdederek kendi işimize bakacağız, sorumluluklarımızı yerine getirmenin mücadelesini vereceğiz.

AK Parti 21 yıl önce siyaset sahnesine adım atmakla Türkiye'de yeni bir d önemi başlatmış, bu ülkeyi uçurumun eşiğinden kurtarmıştır. Bu sürenin yaklaşık 20 yılı iktidarda geçmiştir. Milletin teveccühüne mazhar olarak, asırlık eksiklikleri tamamlayarak geleceğin dünyasının altyapısını kurarak ülkemizi hep yukarıya taşıdık.

İlçe, mahalle, belde, köyleriyle 81 vilayetimizin her birine eser, yatırım, projelerimizle damgamızı vurduk. İnancımızın ve insanlığımızın gereği olarak yürüttüğümüz kutlu mücadeleyi 2023 seçimlerini de kazanarak inşallah taçlandıracağız.

Türkiye 2023 vizyonunu artık demokraside ve kalkınmada eksikliklerini tamamlama değil siyaseti ve ekonomisiyle dünyanın en büyükleri arasında yer alma hedefi üzerine inşa etmektedir. Dışarıdaki hasım, içimizdeki gafillerin bizi bu yolda alıkoymasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Ülkemize, eski Türkiye'nin hastalık, oyun ve tuzaklarıyla irtifa kaybettirilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Son günlerde ne idüğü belirsiz tipler tarafından körüklenmek isteyen ırkçı ve mezhepçi nefretin milletimizin ebedi kardeşliğimizi zehirlemesine zinhar müsaade etmeyeceğiz.

Eşrefi mahlukat olan insanın renginden, mensubiyetinden, kimliğinden dolayı hor gören Ebu Cehil zihniyetinden ülkemizi ve milletimizi ne pahasına olursa olsun korumakta kararlıyız. Son 21 yılda olduğu gibi değerlerimizi yüceltip, insanımızın kalbine girerek, kapı kapı dolaşarak muhalefetin yalan ve iftiraları karşısında hakkı hep yukarıda tutarak yapacağız.

Şu kalan 10 ayda ana kademe, kadın, gençlik kollarıyla büyük gayretle koşmaya var mıyız? AK Parti'nin genel başkanından teşkilatlarına ve sadece sandıkta oy veren seçmenine kadar işte bu büyük sorumluluğun vebalini üstlenmiştir. Genel merkezimiz tüm organlarıyla davamızın karargahıdır, il başkanlarımız sancak beyleridir, il yönetimlerimiz partimizin sahadaki alperenleridir. Belediye başkanlarımız şehirlerde hizmet erleridir. Üye olan her bir kardeşin kutlu mücadelemizin kendi mahallindeki temsilcileridir.

Bu anlayışla tüm yol arkadaşlarımdan İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali benim olmadığım yerde kimse yoktur şuuruyla var gücüyle çalışmasını, çabalamasını beliyorum."