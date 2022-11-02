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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Elektrikli aracı teşvik etmek, halkımıza sevdirmek bizim için maharettir. Temmuz ayıyla birlikte zaten ÖTV indirimi yapılmıştı elektrikli araçlarla ilgili. İnanıyorum ki, benim halkım, vatandaşım zaten burada 7 ayrı üretim olacak. Bu üretimlerin içerisinde vatandaşımızın önüne seçenekler sunuyoruz. Bu seçeneklerle birlikte hangisini beğenirse onu alacak. Renklerde de seçimler yapılabilecek. Eşim refikam kırmızı dedi, dolayısıyla da kırmızıyla karar kıldık. Biz de kırmızıyı alacağız. İkinci bir teklif İlham Aliyev'den geldi. O da 2 araba istiyor. 'Bir tanesini Cumhurbaşkanlığı makamımda kullanacağım, diğeri dairede' dedi. Araç bir defa direksiyonunu sonuna kadar kuruyorsun olduğu yerde dönüyor, ama hiç döndüğünün farkında değilsin, o denli huzurlu, o denli rahat. Bizim hanım da hatta şaşırdı. Daha önce test yapmıştım; 160'a kadar çıkmıştım.

"BUNLAR GÖZLERİ VAR GÖRMEZ, KULAKLARI VAR DUYMAZ"

Bu zatı muhatap almaktan artık utandım, ama onda utanma yok. Tabii ortağı da öyle. 'Fabrika nerede' diyor. İşte fabrika, işte otomobil. Muhalif liderlerden de o gün sağolsun açılışa katılanlar vardı. Her ne kadar ikisi gelmediyse de, ortağın bir elemanı oradaydı. Fakat muhalif medyadan olanlar, takip edenler de vardı. Onlar da takdir etti. Eser ortada. Bunun yanında üretilen otomobil ortada. Şu an itibariyle 1300 kişinin ortaya çıkardığı eser var. Bu eseri sen hala görmüyorsun. Allah'ın hükmü aynen tecelli ediyor, gözü var görmez, kulağı var duymaz, dili var hakkı söyleyemez; çünkü onların kalpleri mühürlüdür. Aynen tecelli etti. Şimdi 'biz üretemezsiniz demedik, satamazsınız' diyorlar. Bizim bunlara da cevabımız var ama vaktimiz yok. 'Bir tane fabrikanız var mı' diyor. Eline diline dursun. Bu kadar hastaneler, okullar, fabrikalar yaptık. Kendisi SSK'da müdürlük yaptığı dönemde ölüleri bunlar rehine aldılar.

"BUNLARA FAİZ ÖDEMEYE KALKSAN ALTINDAN KALKAMAZDIK"

Şimdi diyor ki, 'bu kadar para ödeyeceksiniz'. Bak öğren, ben ekonomistim, bizim şu anda yap işlet devretle eserleri üretenler, bunlara toplam bedelini ortaya koysan, bunlara faiz ödemeye kalksan altına kalkamazdık. Şimdi milli bütçeye en ufak yük olmuyor. Burada hasta sayısında eğer yüklenici firma o rakama ulaşamadığı zaman aradaki farkı veriyorsun. Bunları faiz hesaplarını masaya yatırsan devlet olarak çok daha kârlısın. Aynı şey yollarda. Pandemide bu yatırımları yapmamış olsaydık hasarla çıkardık. Allah'a hamdolsun çok daha az zayiatla çıkmamıza fırsat verdi. Hala şehir ve devlet hastanelerinde üretimlerimiz, yatırımlarımız devam ediyor. Yola çıkarken biz dört ana unsur üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz dedik. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Biz bunlarla yola çıktık. Arkasından ulaşım, enerji, tarım, dış politika işi güçlendirdik. Türkiye altyapısı olmayan ülkeydi. Bizim ilk Şehitler Köprüsü'ne rahmetli Demirel döneminde yapılanlar, ona çok tatıldılar. Ardından Turgut Bey'in Fatih Sultan Mehmet Köprüsü.

Devamı gelecek...

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