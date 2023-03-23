Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi ayağa kaldırmadan bize durmak, dinlenmek yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi ayağa kaldırmadan bize durmak, dinlenmek yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle yaptığı ilk iftarın ardından halka hitap etti. Erdoğan, " 1 yıl içinde temelini atacağımız diğer konutlarla birlikte hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmadan bize durmak dinlenmek yok" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu. Depremzedelerle ilk iftarını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada halka seslendi.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

KANDİL VE EDİRNE'NİN KAPISINDA NÖBET

Türk siyasetini marjinal ellerle dizayn etme emellerini hep beraber boşa çıkartacağız. Masa etrafında ülkemizin geleceğini karartma gayretlerini 14 Mayıs'ta hep beraber boşa çıkartacağız. Birilerinin koltuk uğruna Kandil'in ya da Edirne'nin kapısında nöbet tutması sizi karamsarlığa sürüklemesin.

"İNŞA VE İHYA İLE İLGİLİ ADIMLARI ATIYORUZ"

14 milyon vatandaşımızın hayatını altüst eden felaket karşısında nerede yaşarsak yaşayalım, hiçbirimizin kayıtsız kalma lüksü yoktur. Devletimizin ilgili kurumlarının yan ısıra vakıflarımız, hayırseverlerimiz, gönüllülerimiz deprem bölgesinde zaten ilk günden beri çalışıyor. Bizler de sık sık bölgeyi ziyaret ederek yürütülen faaliyetleri takip ediyor, inşa ve ihya ile ilgili gereken adımları atıyoruz.

KADIN VE ÇOCUKLARA YÖNELİK FAALİYETLER

Bugün Cumhur İttifakı olarak buradayız. Unutmayın acılar paylaştıkça azalır. Bu Ramazanı tüm deprem bölgemiz için bir dayanışma seferberliğine dönüştürmek istiyoruz. Ramazan-ı Şerif boyunca deprem bölgesinde sohbet programlarından, kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalara kadar burada çok yönlü faaliyetler sürdürülecek.

"56 AK BELEDİYELERİMİZE EMANETTİR"

Kardeş belediyelerimiz vatandaşlarımızın iftar ve sahur ihtiyaçlarını giderecek. Kahramanmaraş'ta, Kayseri'de, Trabzon, Samsun, Ağrı, Aksaray, Çorum, Düzce, Isparta, Kırıkkale ve Zonguldak başta olmak üzere 56 ak belediyemizi kardeş ilan ettik. Maraş'ta yaşayan her bir vatandaşımız devletimizin kurumlarıyla birlikte 56 belediyemize emanettir.

"BİZE DURMAK, DİNLENMEK YOK"

Kalıcı konutların inşasına da başlıyoruz. Biraz önce Kahramanmaraş'ımızın çeşitli ilçelerinde inşasına başladığımız konutların temel atma törenlerini gerçekleştirdik. 1 yıl içinde temelini atacağımız diğer konutlarla birlikte hak sahiplerine teslim edeceğiz. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmadan bize durmak dinlenmek yok. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Bu duygularla Ramazan-ı Şerifinizin tekrar mübarek olmasını diliyorum.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2023 Memur maaşına zam gelecek mi, en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
GÜNDEM Memur maaşına zam gelecek mi?
Son dakika: Kocaeli'de boya fabrikasında yangın çıktı!
GÜNDEM Kocaeli'de boya fabrikasında yangın çıktı!
AFAD'da deprem koordinasyon toplantısı yapıldı
GÜNDEM AFAD'da deprem koordinasyon toplantısı yapıldı
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
GÜNDEM Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ...
İlk iftar için saatler öncesinden 'Oruç Baba Türbesi'ne geldiler - En Son Haberler
GÜNDEM İstanbul'da bir ramazan geleneği
Erdek'te 60 yaşındaki kişi zeytin bahçesinde ölü bulundu
GÜNDEM 60 yaşındaki kişi zeytin bahçesinde ölü bulundu
Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
GÜNDEM Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
'Eşya' var denilen kamyondan insanlar çıktı
GÜNDEM 'Eşya var' denilen kamyondan insanlar çıktı
Üniversiteler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı Özvar açıkladı! Üniversiteler Nisan'da açılacak mı, online eğitim devam edecek mi?
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı Özvar'dan ...
Manisa'da eşi tarafından öldürülen Hülya Alkan'ın annesi anlattı: Kızım şiddetten kaçıyordu
GÜNDEM Vahşeti anlattı: Kızım 'beni kurtarın' diyordu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.