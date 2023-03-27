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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem konutlarını hibe seviyesinde usulle teslim ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde yapım süreci başlatılan konut ve köy evi sayısının 56 bin 323'e ulaştığını söyledi. Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Ödemeler ve destekler göz önüne alındığında devlet, deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor" dedi. Adıyaman'da inşa edilecek konut sayısının yaklaşık 50 bini, köy evi sayısının 23 bin 640'ı bulacağını kaydeden Erdoğan "İster il ve ilçe merkezlerinde, ister köylerde olsun evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz'' diye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem konutlarını hibe seviyesinde usulle teslim ediyoruz
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Öncelikle bugün 5. gününe ulaştığımız Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum.

Ramazan’a buruk girdik. Deprem felaketinde kaybettiğimiz 50 binin üzerindeki insanımızın acısı hala tazedir. Depremde ve selde kaybettiğimiz her bir cana Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.

Depremin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Tüm birimlerimiz hep birlikte görev aldılar. Sivil toplum kuruluşlarının da çalışmalarını yakinen takip ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum.

"ADIYAMAN'DA 50 BİN KONUT YAPILACAK"

Adıyaman’da 50 bin konut, 23 bin 640 köy evi yapılacak. Konteynerlerin sayısını en kısa sürede 100 bine çıkartacağız. Az hasarlı evler yavaş yavaş kullanılmaya başladı. Adıyaman’da yıkılması gereken 37 binin üzerinde binada 95 bine yakın bağımsız bölüm tespit edildi. Deprem bölgesinin tamamında bu rakam 312 bin binada 900 bin bağımsız bölüme kadar çıkıyor.

Bugün de 4 bin 431’i Adıyaman’da 22 bin 467 kalıcı deprem konutumuzun daha bugün temelini atıyoruz. Yapım sürecini başlattığımız konut sayısı 56 bin 323’e ulaştı. Adıyaman’da 'İlk Arsam' için 6 bin 252 arsanın hak sahiplerini kura çekilişleri ile belirledik.

Kira desteği olarak aylık 3 bin TL ile 5 bin TL arasında ödeme yapıyoruz. Misafirhanelerde, otellerde, konteyner kentlerde kalanların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Mazot, gübre, yem bitkileri ve su ürünleri gibi desteklerle çiftçilerimizin zararlarını karşılıyoruz.

"KONUTLARI HİBE SEVİYESİNDE BİR USUL İLE TESLİM EDİYORUZ"

Elazığ depreminin ardından inşa ettiğimiz evlerde en büyük metrekareye sahip 3+1 evde aylık ödeme 990 TL’ye toplam borç da 214 bin TL’ye ancak çıkıyor. Süreç içinde yapılan ödemeler ve verilen destekler göz önüne alındığında devlet vatandaşlarına bu konutları hibe seviyesinde bir usul ile teslim ediyor.

Bay Kemal, “Yalan yanlış beyanlarla, biz geleceğiz her şey bedava olacak” diyor. 11 tane büyükşehir belediyen var acaba bu belediyeler Adıyaman’a ulaştılar mı? Ama AK Parti belediyeleri buradalar. 14 Mayıs’ta bunun hesabını sormaya var mıyız?

Pek çok meseleyi aynı anda çözüyoruz. Kalıcı konutların inşasını da inanılması zor bir hızla başlatıyoruz.

3 bini Adıyaman’da olmak üzere 14 bin 600 dükkan inşasını da yapacağız.

Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerini yaşayan depremzedelerimiz bunun şahididir. Antalya, Muğla, Manavgat yangınlarını yaşayanlar bunun şahididir. 3,3 milyon kentsel dönüşüm projesinden yararlanan vatandaşlarımız bunun şahididir. Verdiğimiz sözlerin tamamını tuttuğumuz gibi deprem bölgesini ayağa kaldırma sözümüzü de tutacağız.

Adıyaman hak ettiği gelişmişlik seviyesine ulaşamamış bir şehrimizdir. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz atılımlarla birlikte Adıyaman’ın önünde de yepyeni bir imkân açılmıştır. Her alanda kurduğumuz güçlü altyapının meyvelerini toplamaya başlayan bir Adıyaman göreceğiz. Deprem yaralar açmış olabilir ama bu şehri ne 7,7 ne de başka bir deprem yıkmaya yeter. Adıyaman hedefine doğru emin adımlarla yürüyecektir.

Deprem yıkıntıları altında son nefesini veren milletvekilimiz Yakup kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine de Allah’tan rahmet diliyorum.

Bu iktidar terör örgütlerini gömdü. Bundan sonra da gömmeye devam edecek. Ancak bakıyorsunuz Bay Kemal PKK terör örgütünün uzantılarıyla el ele kol kola dolaşıyor. Bunlara en güzel cevabı 14 Mayıs’ta sandıkta vereceğiz.

Bu 11 vilayette atacağımız adımlarla gereken hesabı 14 Mayıs’ta vereceğiz.

KURUM: TÜM AİLELERİMİZ YUVALARINA KAVUŞANA KADAR BURALARDA OLACAĞIZ

Törende ilk sözler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum'un açıklamaları:

53 bin 830’a ulaşan yuvalarımızın harcını 50. günde Adıyaman’da hep birlikte karıyoruz.

Depremden etkilenen tüm ailelerimiz yuvalarına kavuşana kadar buralarda olacağız.

365 gün sonra sizlere yeni yuvalarınızı yine Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle teslim edeceğiz.

Tüm yuvalarımızı kendi ürettiğimiz yerli kaynaklarla, milli finansman modeliyle ayağa kaldıran bir liderimiz var. Nasıl ki bu ülkenin dev eserlerinin teminatı Cumhurbaşkanımız olmuşsa, Adıyaman’ın da ihyasının lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Tüm deprem bölgesi, 11 ilimiz, ilçelerimiz, köylerimiz yeniden yükselene kadar bizlere uyku yoktur, durmak yoktur.

KARAİSMAİLOĞLU: AÇILAN YARALARI HEP BİRLİKTE SARIYORUZ

Kurum'un ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sözü aldı. Karaismailoğlu'nun açıklamaları:

Depremin açtığı yaraları sarmak, yarınlara umutla bakmak için çok önemli çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Açılan yaraları hep birlikte sarıyoruz.

Evsiz kalan vatandaşlarımıza yaşam konteyneri ve prefabrikleri kurmak için ivedilikle çalışıyoruz.

Burada temel atma töreni ile başlangıcı yaptığımız süreci en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızı kalıcı konutlarına da kavuşturacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğiniz ve milletimizin güveni sayesinde ülkemizin bütünsel kalkınmasını sağlayan projelerimize hep birlikte devam edeceğiz. Kardeşliğimiz ve birlikteliğimiz ülkemizi ayağa kaldıracak çimentomuz olacak.

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