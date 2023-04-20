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Haberler Enerji Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevre sorunlarının çözümü için çaba göstermeye devam edeceğiz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçlü gezegen kriziyle mücadelede çözüm küresel dayanışmadan geçiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden "Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu"na canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olarak adlandırılan üçlü gezegen kriziyle mücadelede çözüm küresel dayanışmadan geçiyor" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden "Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu"na canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İnşallah afetzedelerimizi 1 yıl içerisinde yuvalarına kavuşturacağız.

İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olarak adlandırılan üçlü gezegen kriziyle mücadelede çözüm küresel dayanışmadan geçiyor.

Önümüzdeki dönemde İklim Kanunu'muzu meclisimizden geçirmiş olacağız.

Sadece karbon emisyonlarının azaltılmasına odaklanmıyor, küresel ısınmaya sebep olan diğer sera gazlarına yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 16. Taraflar Konferansı'na 2024 yılında ev sahipliği yapacak.

Hidroflorokarbon emisyonlarının kademeli olarak azaltılması için Ulusal Strateji Belgemizi 2024 yılına kadar hazırlayacağız.

2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda 2030 yılına kadar emisyon azaltma hedefini 2 katına çıkardık. 31. İklim Konferansı ev sahipliğine aday olarak konuya verdiğimiz önemi bir kez daha gösterdik.

Eşim Emine Erdoğan tarafından himaye edilen sıfır atık projesini küresel ölçeğe taşıdık. 30 Mart günü Uluslararası Sıfır Atık günü ilan edildi. BM çatısı altında eşimin başkanlığında danışma kurulu tesis edildi.

Yeşil dönüşüme yönelik çabalarımız devam ediyor. Kullanıma sunduğumuz Togg'u da hedefimizin bir parçası olarak görüyoruz. Yenilenebilir enerji kapasitemizi sürekli artırıyoruz. Yenilenebilir enerjinin toplam güç içindeki payını yüzde 55'e çıkardık. Dünyada 12, Avrupa'da 5. sırada yer alıyoruz. Jeotermalde Avrupa'da ilk sırada, hidroelektrikte ise Avrupa'da 2. sırada yer alıyoruz. Yıllık 90 milyon ton karbon eşdeğeri sera gazı emisyonu engellenmiştir.

Türkiye olarak çevre sorunlarının çözümü için çaba göstermeye devam edeceğiz. İklim değişikliğiyle mücadelede finans ve teknolojinin önemine dikkat çekmek istiyorum."

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