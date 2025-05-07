Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaların öne çıkan satır başları:

2024 yılında tamamlanan yenilenebilir enerji yatırımlarının toplu açılış töreni için buradayız.

Ülkemizin enerji alanında farklı bir ivme yakaladığı herkes tarafından ifade ediliyor.

Bugün de son yıllarda atılım yaptığımız yenilenebilir enerji alanında hizmete sunduğumuz yatırımların ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Enerji arz güvenliğinin tüm devletlerin en önemli meseleleri arasına girdiği bir çağda yaşıyoruz.

Ekonomiler gelişiyor, enerji talebi de hızla artıyor. Hem geçmişi telafi etmek hem de belli bir kalkınma düzeyine ulaşabilmek için dünya ortalamasının üzerinde büyüme elde ediyor.

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Zaten küresel ısınma tehdidi ile karşı karşıya olan çevreye yeni riskler eklenmektedir.

Bir taraftan hayatımızı devam ettirmek için daha fazla enerji kullanırken diğer taraftan çevreyi tahrip ediyoruz.

Nasıl karmaşık bir sorunla yüzleştiğimiz görülecektir. Ekonomik büyüme ile enerji ihtiyacımız da artıyor. Enerji sarfiyatından doğan sera gazları da büyüyor. Enerji talebimiz hızla yükselirken, hidrokarbon başta olmak üzere temel enerji kaynaklarımız erimekte, aynı süreçte dünyamız da kirlenmektedir. Tüm ülkeler adımlarını buna göre atmaktadır. Enerji kaynaklarına erişim ile ilgili rekabet kızışırken, enerji arz güvenliğine olan talep de yoğunlaşıyor. Enerji arz güvenliği doğrudan milli güvenliğe yönelik bir konudur. Hemen her devlet için bir beka meselesine dönüşmüştür. Avrupa’da geçtiğimiz günlerde yaşanan kesintiler enerjinin hayatımızdaki önemini de göstermiştir. Afrika’dan Asya’ya, Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya tırmanan gerilimleri enerjiden bağımsız yorumlayamayız. Kendi gelecekleri için mazlumların kanlarından beslenmeye devam edeceklerdir. Biz enerji meselesini bir rekabet unsuru olarak değil, herkesin fayda sağlayacağı bir iş birliği meselesi olarak görüyoruz.

Biz sömürmeye değil, beraber kazanmaya talibiz. Her şart altında bu tavrımızı muhafaza edeceğiz. Nükleer enerjiden, hidroelektriğe, rüzgardan jeotermale kadar her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Karadeniz ve Gabar’daki keşiflerimizle makus talihimizi değiştirdik. Türkiye’yi enerji koridorlarının kesiştiği bir merkeze dönüştürdük. Elini vicdanına koyan herkes Türkiye’nin enerji alanında büyük sıçrama yaptığını zaten kabul ediyor. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin enerji ihtiyacı 3 katına çıktı. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az yüzde 50 artacağını öngörüyoruz. Enerji arzında ithal kaynaklar yüzde 70 düzeyinde. 100 milyar dolar enerji kaynaklı bir ithalat faturamız var. Hedefimiz bunu düşürerek Türkiye’yi net ihracatçı bir ülke yapmak. Yenilenebilir kaynaklı elektrik üretiminin en üst seviyeye ulaştırılması enerji stratejimizin temel unsurlarından. Halihazırda yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa’da 5 dünyada 11. Sırada yer alıyoruz. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik stratejilerin uygulanmasına büyük önem veriyoruz.