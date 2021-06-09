'Aybüke Yalçın' mesajı 0:00 / 0:00

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Erdoğan, paylaşımında "Tayini Batman Kozluk'a çıktığında 'bayrağımızın olduğu her yer bizim' demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu. Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek. Mekanın cennet olsun kızım." ifadelerini kullandı.