        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burs ve öğrenim kredisinde yüzde 33'lük artış müjdesi

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burs ve kredilerde yüzde 33 artışla lisans öğrencilerimizde 4 bin liraya, yüksek lisansta 8 bin liraya, doktora öğrencilerimizde 12 bin liraya yükseltiyoruz" dedi

        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 21:28 Güncelleme: 05.01.2026 - 21:28
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamalarda "2025 yılında burs ve öğrenim kredisi kapsamında lisans öğrencilerimize 3.000 lira, yüksek lisans öğrencilerimize 6.000 lira, doktora öğrencilerimize ise 9.000 lira ödeme yapıyorduk. 2026 yılı itibarıyla bu tutarları yüzde 33 oranında artırarak lisans öğrencilerimiz için 4.000 liraya, yüksek lisans öğrencilerimiz için 8.000 liraya, doktora öğrencilerimiz için 12.000 liraya yükseltiyoruz. Gençlerimize ve ailelerine hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

