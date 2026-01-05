Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burs ve öğrenim kredisinde yüzde 33'lük artış müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamalarda "2025 yılında burs ve öğrenim kredisi kapsamında lisans öğrencilerimize 3.000 lira, yüksek lisans öğrencilerimize 6.000 lira, doktora öğrencilerimize ise 9.000 lira ödeme yapıyorduk. 2026 yılı itibarıyla bu tutarları yüzde 33 oranında artırarak lisans öğrencilerimiz için 4.000 liraya, yüksek lisans öğrencilerimiz için 8.000 liraya, doktora öğrencilerimiz için 12.000 liraya yükseltiyoruz. Gençlerimize ve ailelerine hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.