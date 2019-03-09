Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları...

Diyarbakır'ı terör örgütünün zulmünden kurtardıkça şehrin çehresinin nasıl değiştiğini sizler biliyorsunuz. Şimdi adeta İstanbul'a örnek bir Diyarbakır var. Bu terör örgütü kalıntılarıyla bugünlere gelmedik. Bunlara kayyum kardeşlerimizle geldik. Onlar devletin gönderdiği parayı sizin için harcadılar. Devletin belediyeler, vatandaşlarımıza hizmet için verdiği araçları çukur kazmakta kullandılar. Teröristlere verdikleri destekle insanımıza hayatı zehir ettiler. Biz ne yaptık? Bu ülkede tek bir devlet olduğunu gösterdik.

Bu ülkede kamu adına görev yapanların sadece halka ve devlete hizmet edeceğini gösterdik. Şimdi lütfen elinizi vicdanınıza koyarak cevap verin. Diyarbakır terör örgütleri zamanında mı hizmet gördü, yoksa kayyum döneminde mi hizmet gördü? Kayyumların verdiği hizmeti, örgütün hizmetine girenlerden alabildiniz mi? Alamazsınız. Kendilerine hayırları yok ki, şehirlerine olsun. Onların derdi hizmet değil, örgüte selam durmaktır. Halka hizmet yerine, ellerine örgütün tutuşturduğu bildirileri okuyanların Diyarbakır'a faydası yoktur.

Kork, Allah'tan korkmayandan. Biz 31 Mart'ta size adam gibi belediye başkanları, hizmet için çalışacak belediyeler vaat ediyoruz. Biz bodrum katlarında teröristlerce tokatlanan belediye başkanları değil, karakterli belediye başkanları vaat ediyoruz. Diyarbakır bu şehrin kaynaklarını çukura gömen belediye başkanlarıyla yönetilmeyi hak etmiyor. 31 Mart'ta Diyarbakır'ın tercihinin bu yönde olacağına inanıyorum.

Kardeşlerim, Türkiye'nin tüm şehirleri gibi Diyarbakır'ın da bir geri kalmışlık meselesi vardı. Biz 17 yıldır gece gündüz çalışarak Diyarbakır'ı da görülmemiş hizmetlere kavuşturduk. Bugüne kadar Diyarbakır'a 41 katrilyon lira yatırım yaptık. Laf değil, bunları Bay Kemal anlamaz. Bunları bu HDP'liler anlamaz. Bunların eline para geldiği zaman Kandil'e gönderir.