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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptğı açıklamada, yarın herkesi 19.19'da evlerinin balkonundan İstiklal Marşı okumaya davet etti.

Erdoğan, ''Milletimizin, gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bundan 101 yıl önce 19 Mayıs günü Samsun'a ayak basarak ilk adımı atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm askerlerimizi tazimle yadediyorum. Bugün Kars Kağızman'da bir askerimiz şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Yarın saat 19.19'da tüm stadlarımız aydınlatılarak istiklal marşı yayını yapılacaktır. Milletimizi evlerinin pencerelerinden istiklal marşını okumaya davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.