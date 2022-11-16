Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Bir kez daha terör saldırısında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum.

G20'nin bu seneki teması "Birlikte toparlanma daha güçlü toparlanma" idi, bu kapsamda zirveye katkıda bulunduk. Dünyamız son 3 yıldır salgınla başlayıp, çatışmalarla devam eden sancılı bir süreçten geçiyor. Avrupa ve ABD dahil pek çok bölgede son 50 60 yılın en yüksek enflasyon rakamına ulaşılması durumun ciddiyetini gösteriyor. Küresel ekonomiyle ilgili giderek artan resesyon tartışmaları yakın gelecekte bizleri bekleyen tehlikeyi işaret ediyor. Bu kriz tüm ülkelerin krizidir. Ancak küresel ekonomide krizin en şiddetli vurduğu ülkeler Afrika ülkeleridir. Somali'den Yemen'e Sudan'dan Afganistan'a uzanan geniş bölgede milyonlarca insan açlıkla mücadele ediyor.

7 milyon vatandaşı yurtdışında yaşayan bir ülke olarak nefret söylemlerinin aşırılığının nelere yol açabileceğini biliyoruz. Türkiye, üzerine düşeni yerine getirme çabasındadır.

Yaklaşık 5 milyon yerlerinden edilmiş kişiye yıllardır ev sahipliği yapıyoruz,i nerede ihtiyaç varsa yardımına koşuyoruz. Ukrayna'da ihtilafın ilk gününde bu yana savaşın kazananı, adil bir barışın ise kaybedeni olmayacağı düşüncesiyle hareket ettik. Tarafları pek çok defa aynı masa etrafında getirme başarısını sağladık. Karadeniz'de tahıl koridorunu inşa ettik, bu şekilde gıda krizinin çözümünü sağladık. 11 milyon tahılın sevkiyatını gerçekleşti.

Dünya genelinde halen her yıl 1 milyar ton gıda çöpe gidiyor, 2 milyar insanın yoksulluk içinde yaşadığı gerçeğiyle yaşıyoruz.

Küresel sağlık sisteminin iyileştirilmesi üzerinde görüş alışverişinde bulunduk, Türkiye'nin salgın sürecinde ortaya koyduğu çabayı muhataplarımıza anlattık. Türkiye'nin salgın döneminde büyük bir başarı ortaya koyduğuna inanıyorum. Yerli aşı üreten 9 ülke arasında girdik.

Zirvede dijital dönüşüm başlığı altında dijital ekonominin geliştirilmesi konusunu ele aldık.

Endonezya'nın Cumhurbaşkanı Widodo, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Meloni ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile temaslarda bulunduk."