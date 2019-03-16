Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziosmanpaşa'da önemli mesajlar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...

Türkiye'nin yükselişi elbette bazılarının zoruna gidecek. Top oynayan Filistinli çocukları Gazze sahilinde bombalayanlar elbette bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olacak. Ne kadar rahatsız olurlarsa olsunlar biz asla geri adım atmayacak. Asla pes etmeyeceğiz.

Bize saldıran Haçlı bozuntularına, bizi hedef alan katillere, o katillerin sırtını sıvazlayan odaklara sesleniyorum: Başaramayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Ne siz ne de piyonlarınız bu ülkeyi bir daha asla teslim alamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu milleti asla bölemeyeceksiniz. Siz isteseniz de istemeseniz de biz 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacağız. Siz istemeseniz de zalime zalim katile katil demeyi cesaretle söylemeyi devam edeceğiz. Biz Kudüs'ün hakkını savunacağız. Zulümlerini yüzünüze çarpmaktan çekinmeyeceğiz. Dik duracağız, kararlı duracağız. Kibir kulelerinin önünde asla eğilmeyeceğiz.

Türkiye her alanda başını dik tutmak zorundadır. Birliğine beraberliğine kardeşliğine sahip çıkmak zorundadır. Bu ülke sadece mevcut hudutlarıyla sınırlı bir ülke değil. Bugün Türkiye umudun adıdır, adaletin timsalidir. Göz dönmüş katillerin ülkemizi hedef almasının sebebi de budur. Yeni Zelanda'da 49 Müslüman öldürüldü, şehit edildiler.