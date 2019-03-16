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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları...
Yeni Zelanda'da Müslümanların hedef alan caninin bile zoruna gitti. Silahını tüm Türk ve Müslüman düşmanlarının isimleriyle süslemiştir. İstanbul'a geleceğiz tüm camileri yıkacağız diye zırvalamış. Be namussuz Yeni Zelanda nire, İstanbul nire? Nasıl oluyor da dünyanın öteki ucundaki bir cani kafası bunca fesatlıkla harekete geçebiliyor.
Bu işin bir siyasi boyutu var, yanı var. Yan tarafta Sultanahmet'i doldurmayacaksın, 'Ayasofya'yı dolduralım' diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Biz ne zaman neyin nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. Bu namussuzlar böyle dedi diye biz adım atmayız.
HEPSİ BİZİM ŞEHİDİMİZ, CANİNİN BAĞLANTILARINI ORTAYA ÇIKARACAĞIZ
Hepsi bizim şehidimiz hepsi Müslüman... İstanbul'a 40 gün gelmiş. Şimdi bağlantıları araştırılıyor. Yeni Zelanda'dan da bunun hesabının sorulmasını istiyoruz. Öyle kuru kuruya, şöyle bir müddet yatsın, ondan sonra çıksın. Olmaz böyle şey. 49 insan... Bu bir katliam, bunun hesabının sorulması lazım. Aksi takdirde bu gidiş iyi bir gidiş değil. Yarın bunun bedelini Yeni Zelanda da öder. Bugün Türkiye'ye, Erdoğan'a saldırılıyorsa bunun sebebi güçlü Türkiye'dir. Biz adım adım 2023 hedeflerimize yaklaşıyoruz. Önümüze kurulan tüm tuzaklara rağmen bunu yapıyoruz. Yeni Zelanda'daki saldırı ve onun üzerinden mesajlar ilk değildir. 'Zulüm 1453'te başladı' diye Geziciler yazmadı mı?
BUNLARIN DERDİ TÜRKİYE
Avustralyalı bir senatör var ahlaksız. Bakın saldırıyla ilgili ne diyor. Bunların derdi AK Parti ya da Cumhur ittifakı değildir.
Sınırlarımızın dibinde kurulmaya çalışılan terör koridoru da bu senaryonun bir parçası. Bunların derdi Türk milletidir. Bunların derdi doğrudan doğruya 'raibadır' Saldırganın asıl hedefi bunlardır. İşte bunun için 31 Mart seçimi beka seçimidir. Sadece bir belediye başkanlığı seçimi değildir.
Dünyada artık ülkeler kadar şehirler de yarışıyor. Tekirdağ belediyecilik bakımından gelişme maalesef gösteremedi. Bu kopukluğu gönül belediyeciliğiyle gidereceğiz. Cumhur ittifakının Tekirdağ'da bunu başaracağına inanıyorum.
Birilerinin hiçbir iş yapmadan hepimize ait olan bedeli değerlerini istismar ederek Tekirdağ'ın önünü tıkamasına izin vermeyelim.
Dürüstlük olmadan siyaset olmaz. Biz her belediye gibi buraya da ödeneğini gönderdik. Ama iş bilmezler size hizmete dönüştürecekleri yerde bu parayı çarçur ettiler.
BU MİLLET CHP'Yİ SENDEN KURTARACAK
Halkının yüzde 99 Müslüman olan bir ülkede siyaset yapıyor. Bay Kemal 'Terörün kaynağı İslam dünyası' diyor. Bay Kemal sen önce kendini gözden geçir. Sen zaten teröristlerle kol kolasın. Ben inanıyorum ki artık bu millet CHP'yi de senden kurtaracak. Bu adama oy vermenin ne kadar büyük bir vebal olduğunu artık anlayalım. Bu hesabı 31 Mart'ta verecek.
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