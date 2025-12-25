Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 20:33 Güncelleme: 25.12.2025 - 20:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum. Rahmet ve mağfiret ikliminin kalplerimizi kuşattığı bu önemli gecenin, 86 milyon vatandaşımızla birlikte gönül coğrafyamız ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Anne kedi, çaya düşen yavrusunun kurtarılmasını bekledi

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çaya düşen kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Bu arada, anne kedinin yavruyu kurtarma çalışmaları boyunca ekiplerin yanında beklediği görüldü. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolda FETÖ operasyonu: İki kişi adli kontrolle serbest
        Futbolda FETÖ operasyonu: İki kişi adli kontrolle serbest
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Otomobil döner salonuna girdi
        Otomobil döner salonuna girdi
        25 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        25 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Ölüme yol açan koltukla ilgili rüzgar savunması!
        Ölüme yol açan koltukla ilgili rüzgar savunması!
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir