Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum. Rahmet ve mağfiret ikliminin kalplerimizi kuşattığı bu önemli gecenin, 86 milyon vatandaşımızla birlikte gönül coğrafyamız ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Milletimizin ve İslam âleminin mübarek üç aylarını ve Leyle-i Regaib’ini tebrik ediyorum.



Rahmet ve mağfiret ikliminin kalplerimizi kuşattığı bu önemli gecenin, 86 milyon vatandaşımızla birlikte gönül coğrafyamız ve tüm İslam âlemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. pic.twitter.com/dLIeIvNDDo — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 25, 2025

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.