'105 milyar dolar rezervimiz var, Türkiye dünden güçlü'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gündemdeki ve piyasalardaki gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan ''Türkiye tırmanışta, bunu görmek istemeyenler var'' dedi. Merkez Bankası'nın döviz rezervinin 105 milyar dolar olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı ''Türkiye dünden güçlü.'' dedi. Piyasalardaki dalgalanmaya da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''TL, döviz, altın yerli yerine oturacaktır'' ifadesini kullandı. Erdoğan'ın konuşması sırasında Dolar/TL 7.14'e kadar geriledi. Maliye Bakanı Berat Albayrak'a da destek veren Erdoğan ''Maliye Bakanımızla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamada bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyor'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan mesajlar şöyle:

'KARDEŞ LÜBNAN'I YALNIZ BIRAKAMAYIZ'

Beyrut'taki patlama açık değil. Beyrut patlaması neticeleri itibariyle failleri kimdir, henüz belirlenmiş değil. Konuyla ilgili başta Lübnan Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmede, henüz tabii kimdi, hangi kuruluştur, buna benzer alınan bilgi yok. Bizim şunlar yapmıştır, şunlar failidir dememiz de biz siyasilere yakışmaz. Takip ediyoruz. Oradaki kardeş Lübnan halkının, yöneticilerinin bizlere vereceği bilgileri takip ediyoruz.

Bu çok büyük bir felaket. Benzerini rahmetli Refik Hariri zamanında da yaşamıştık. Bu çok daha ileri seviyede gerçekleşti. Bu konuyla ilgili söylenenleri biliyorsunuz. Henüz bilgilendirmeler yapıldı diyemeyiz. İşi bizler de takip ediyoruz.

En son başkan yardımcım Fuat Bey ile Dışişleri Bakanım oradaki gelişmeleri yerinde takip ediyorlar. Koca Yusuf kargo uçağımızla çok çeşitli yardımları gönderdik. Yaralıları nakletme konusunda yanınızdayız dedik. Bu konuyla ilgili Sağlık Bakanım, Lübnan Sağlık Bakanı ile görüşmelerini yürütüyor. Felaketin boyutu çok çok büyük. Lübnan, Beyrut Limanı ile bölgede çok büyük önem ifade ediyordu.

Her an yanlarında olduğumuzu bildirdik. Kardeş Lübnan'ı yalnız bırakamayız. Madden manen her şeyimizle Lübnan'ın Beyrut'un yanında olacağız

'YUNANİSTAN-MISIR ARASINDAKİ ANLAŞMANIN HİÇBİR KIYMET-İ HARBİYESİ YOK'

Yunanistan-Mısır anlaşmasının hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Yunanistan'ın Libya ile ilgili olarak kıyıdaş olma konusunda bir alakası yok. Ne işi var orda.

'LİBYA İLE YAPTIĞIMIZ ANLAŞMAYI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'

Biz Libya ile böyle bir anlaşma yapınca hepsi bu işin üstüne atladılar.

Oralardan gelen bilgiler de, 'size karşı yapmış değiliz' gibi bilgileri yansıtıyorlar. Biz Libya ile yaptığımız anlaşmayı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Dışişleri Bakanım Malta ve Libya dışişleri bakanlarıyla geniş etraflı görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler de kararlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle deniz yetki alanında hakkı hukuku olmayanlarla görüşmeye gerek duymuyoruz. Şansölye Merkel ricada bulundu, 'Sondajı durdurursanız işimi kolaylaştırırsınız' dedi. 'Siz Yunanistan'a diğerlerine güveniyorsanız 3-4 hafta durdururuz. Biz bunlara güvenmiyoruz' dedik. Dediğimiz gibi de oldu. Şimdi ne olacak? Hemen sondaj çalışmalarına başladık. Barbaros Hayrettin'i de görevine gönderdik. Sözlerinde durmuyorlar. Sayın Merkel'e de dedik, yolumuza devam ediyoruz.

'KÜRESEL EKONOMİDE KORONAVİRÜS DOLAYISIYLA ZİKZAKLAR VAR'

Türkiye tırmanışta, bunu görmek istemeyenler var. Belgelerle konuşuyorum. Sadece açılan şirket sayıları 30 bin 842 ilen 2017'de 85 bin 263 adet şirket açılmış. devamlı bir artış içerisinde. İstihdam 19.6 milyon kişiydi, Şu anda 28 milyon 80 bin istihdam var.

Bazı sıkıntılar yok değil. İhracat 36 milyar dolardı şu anda 180 milyar dolar. Gözü olup görmeyenler yanlış anlatmaya çalışıyor. Türkiye olarak bu kalkınma ve tırmanışımızı devam ettiriyoruz devam ettireceğiz.

'DÖVİZ REZERVLERİMİZ ŞU AN 105 MİLYAR DOLAR'

Merkez Bankası döviz rezervlerimiz şu an 105 milyar dolar. Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz, bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız.

'TL, DÖVİZ, ALTIN YERLİ YERİNE OTURACAKTIR'

Türkiye'de ekonomi sistem olarak oturmuştur. Bazı zamanda tırmanışlar inişler olur. Yılbaşında 10 liradan bahsediyorlardı. Bu da yerli yerine oturacak. Ben özellikle TL'nin yerli yerine oturacağına, dövizin ve altının yerli yerine oturacağına inanıyorum. Dün TCMB ile bankalar birliğinin toplantıları bunlara yönelik atılan adımlardır. Düzelecek.

'YETİŞEMEDİKLERİ ÜZÜME KORUK DİYORLAR'

Ekonomide söylenenlerin hepsi bir tarafa. Benim Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamalar, bunların hepsi, bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyor. Eleştirenler ülkenin nereden nereye geldiğine baksın.

Şu anda 150'ye yakın ülkeye koronavirüs salgınıyla ilgili, maskeden tuluma, ilaçlara varıncaya kadar her şeyi gönderiyoruz. Bunlar bedelsiz olmuyor. Böyle bir dönemde Çam Sakura hastanesi, Murat Dilmener hastanesini bitirdik. Bunlar neyle oluyor. Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Biz gücümüzü milletten alıyoruz. Milletimizi birilerine muhtaç etmeyeceğiz. açıklamasında bulundu.

BAHÇELİ'NİN AKŞENER'E ÇAĞRISI: YADIRGADIĞIM BİR DAVET DEĞİL

(MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Akşener’e çağrısı) Sayın Bahçeli'nin daveti ise doğrusu benim yadırgadığım bir davet değil. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir.

'PARTİ KURMAK İNCE'NİN EN DOĞAL HAKKI'

(Muharrem İnce'nin parti kurma çalışması iddiası) Muharrem Bey'le ilgili olarak o da onun en doğal, en tabii hakkıdır.

'MASKE, MESAFE VE TEMİZLİĞE DİKKAT'

Tüm halkıma sesleniyorum maske, mesafe ve temizlik buna dikkat edelim. Mesele vaka sayısının düşmesi. Çalışıyoruz sizlerin de bize yardımcı olmanız lazım. Hep beraber başaralım.