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Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ekonomi açıklaması

"Ekonomimizin gücünü garanti altına alan adımlara devam edeceğiz" diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İşi gücü kriz senaryolarına dilencilik yapmak olanların Cumhurbaşkanımızı ve bakanlarımızı hedef alan çirkin propagandaları yok hükmündedir" şeklinde konuştu. AK Partili diğer bakanlar da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a sosyal medyadan açıklamalarıyla destek verdi

son dakika
HABERTURK.COM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ekonomik gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. "Ekonomimizin gücünü garanti altına alan adımlara devam edeceğiz" diyen Çelik, "Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır. Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracak, hedeflerimize yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı

Çelik, "İşi gücü kriz senaryolarına dilencilik yapmak olanların Cumhurbaşkanımızı ve bakanlarımızı hedef alan çirkin propagandaları yok hükmündedir" dedi. Sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

- Türkiye yükselmeye devam eden güçtür. Ekonomide, dış politikada, terörle mücadelede, iç politikada, sosyal politikalarda hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. “Millet siyaseti”mize karşı “lejyoner siyaseti” ile karşı çıkanların propagandalarının amacını görüyoruz.

- Milletimizin talimatları ile konjonktüre dayanmayan, kalıcı ve sürekliliği olan politikalarla ekonomimizin, güvenliğimizin ve demokrasimizin gücünü garanti altına alan adımları atmaya devam edeceğiz. Milletimiz kendisi için çalışanların yanındadır.

- Amacımız konjonktürel olmayan, gelecek nesiller için kalıcı olan yapıları oluşturmaya devam etmektir.Kalıcı ve sürekliliği olan kararlarla ekonomimizi milli çıkarlarımızı ve güvenliğimizi teminat altına almaya devam eden politikalar uygulamak siyasi hareketimizin varlık sebebidir

- Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır. Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız ve hedeflerimize yürüyeceğiz.

- Refah, güvenlik, adalet ve demokratikleşme üreten politikaları her türlü etkiden koruyacak kalıcı imzalar atma yolunda geleceğe kararlılıkla ve güçle yürüyoruz. Siyasetimizi konjonktürel etkilere teslim etmeye çalışan propagandaları yine boşa çıkaracağız.

- Sürekli kriz senaryolarının emrine girerek, Hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alan propagandaların amacını ve siyasi adresini biliyoruz. Bunları defalarca gördük. Bunların itibarı ve siyasi geleceği yoktur.

- Bizim için önemli olan milletimizin talimatlarıdır. Milletimizin her bir ferdinin sesine kulak vermek en yüksek siyasi hassasiyetimiz ve ilkemizdir. Her bir ferdiyle tüm milletimizin sesine kulak vererek, siyasi sözümüzü sadece milletimizin talimatı ile inşa ediyoruz.

- Lejyoner siyaseti ile Hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alanların ekonomide, güvenlikte ve dış politikada demokrasimizi bağımlı hale getirmeye çalışan sözde politikaları ve propagandaları ile mücadelemiz sürecektir. Ülkemiz büyüktür, siyasetimiz milletimize dayanmaktadır.

Ak Partili diğer bakanlar da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a mesajlarında #BeratAlbayrakınYanındayız hashtagiyle destek verdi. Bakanların mesajları şöyle:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için... #BeratAlbayrakınYanındayız

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca: Tepkiler, nadiren teklif içerir. Dünyanın yeni şartlarında, ağır sorumluluk altında olanlara saygı duymalı. Zor günlerin atlatılmasında mücadele arkadaşım #BeratAlbayrakınYanındayız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Milleti ve ülkesi için durmaksızın çalışan #BeratAlbayrakınYanındayız

Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Kur üzerine oynanan oyunların farkındayız. Akdeniz, Libya ve Suriye’de geleceğimiz için verilen mücadeleyi baltalamak isteyenlerin farkındayız. Biz, milletimiz ve milletimizin çıkarları için mücadele verenlerin yanındayız. Ülkemiz için #BeratAlbayrakınYanındayız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Tarafımız net. Hükümetimizin İhracat hedeflerine ulaşmak için ülke ülke koşturan iş insanımızın, iyi günde kötü günde esnafımızın, belirsizlik ortamında girişimcimizin her zaman yanında olan #BeratAlbayrakınYanındayız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Makro göstergelerdeki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor. Türkiye ekonomisinin yönü üretimdir, istihdamdır, inovasyondur. Her zaman olduğu gibi kalkınmaya dönük yatırım iştahını artıran adımlarla, Türkiye'yi hep beraber hakettiği seviyelere taşıyacağız. Ne yazık ki; ekonomi kötüye gitsin, gemi su alsın, ülke batsın da yeter ki gitsinler diyenler, ellerini oğuşturarak bekleyenler var. Derdi memleket olmayandan ne vatana ne de millete fayda gelmez. Bu zihniyet zilliyete mahkumdur.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Tüm dünyada küçülmeler yaşanırken, ülkemiz salgın şartlarına rağmen her alanda büyümeye devam ediyor. Türkiye, kur ve döviz manipülasyonlarına ve faiz lobisine karşı, Yerli Üretim ve Milli Ekonomi hamlelerini kararlılıkla sürdürecektir. Bakanımız #BeratAlbayrakınYanındayız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Türkiye, küresel manipülasyonlarla mücadeleye yönelik gerekli adımları atmaya devam edecektir. Yerli, milli ekonomi anlayışıyla üstün gayret gösteren Bakanımız #BeratAlbayrakınYanındayız. Türkiye’nin büyümesine yönelik hiçbir engele izin vermeyeceğiz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Tarafımız belli. Küresel çetelere karşı elbette kendi ülkemizin yanındayız. Cumhurbaşkanımızın yanındayız. #BeratAlbayrakınYanındayız

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YORUMLAR

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  • mete___han 14 saat önce her geçen gün daha kötüye gidiyor ve benim hiç umudum kalmadı maalesef...
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  • haberci99 16 saat önce Birileri Türkiye’nin Libyadan Akdenizden vazgeçeceğini hayal ediyorsa yanılıyor. Yüksek dolar Libyadaki hedef için daha da kamçılar
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