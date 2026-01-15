Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti
Giriş: 15.01.2026 - 20:12 Güncelleme: 15.01.2026 - 20:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile vatandaşların Miraç Gecesi'ni kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç’ını tebrik ediyor; bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum.
Gecemiz mübarek olsun."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ