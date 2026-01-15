Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı

Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç’ını tebrik ediyor; bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum.



Gecemiz mübarek olsun.