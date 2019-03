Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Kadınlar Günü Buluşması'nda konuştu. "Türkiye'nin imkanları daha çok nüfusu barındırmaya yeter. Hiçbir ailemiz daha çok çocuk yapmak için çekinmesin. Unutmayın 'rızık Allah'tandır'. Devletimiz de her ailemizin yanındadır." diye konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



Aile sosyal destek programları, sosyal hizmet, sosyal dayanışma merkezlerimizle, aile danışmanlığıyla, çeyiz ve konut hesabı desteklerimizle vatandaşlarımızın yanındayız. Bizim anlayışımıza göre her çocuk kendi kısmetiyle, kendi bereketiyle dünyaya geliyor. Bugün 4 çocuk sahibi olduğum için Rabbime hamd ediyorum. Ama az. Keşke daha fazla olsaydı. Şu an 7 torunum var ama az.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Kadın eli değmesi diyoruz ya, Tayyip Erdoğan da kadın ellerinin değmesi sayesinde buralara gelmiştir. Anadolu demek Anadolu kadını demektir. Anadolu kadını tıpkı bu topraklar gibi çilekeştir, kurucudur, yapıcıdır, hep ayakta kalandır. Zor dönemde ocağının başını tüttürmeye devam eden, umudumuzu taze tutmamızı sağlayan işte kadınlardır. Hayat bize kadınların zorluklar karşısında erkeklerden daha güçlü olabileceğini gösteriyor. Mesela tarhana sözü, çorba var ya, dar haneden gelir. Meşhur Ezogelin çorbası da aynı maharete işaret eder. Bunlar kadınlarımızın yokluk içinde pratik zekalarıyla ortaya çıkardığı şeylerdir. O tencereyi mutlaka kaynatması gerektiğini bilir ve ona göre hareket eder.

"HAYATTA NE BAŞARILIYORSA BİR KADIN VE BİR ERKEK VARDIR"

Eskiden Osmanlı kadını diye bir deyim vardı. Dirayetiyle, yeteneğiyle ailesinin lokomotifi olarak bu deyim kullanılırdı. Kadınlar kendi başarılarına sahip çıkana kadar başarı hikayeleri hep erkekleri yüceltecektir. Hayatta ne varsa, ne başarılıyorsa bir tarafında erkek bir tarafında kadın vardır. Bizim tarihimizde sembol kadınlar olmuştur. Terken hatunları bilmeden Selçuklu'yu anlayamayız. Osmanlı'da Hayme Ana'yı görmezden gelemeyiz. Erzurum'da Nene Hatun, Adana'da Rahmiye Ana, Kütahya'da Nezahat Onbaşı, Kastamonu'da Şerife Bacı'yı anlamadan kurtuluş mücadelemizi anlatamayız.

"AK PARTİ KADIN KOLLARINDA 4,5 MİLYON ÜYEMİZ VAR"

15 Temmuz'da darbecilerin karşısına aslanlar gibi dikilen kadınlarımızı ömrümüz boyunca şükranla yad edeceğiz. Biz kendi partimizde kadınlarımıza her kademede öncelik veriyorum. AK Parti'nin kadın kollarında bizim 4,5 milyon kadın üyemiz var. Pek çok siyasi partinin bırakınız üye sayısını, oy sayısından daha büyük bir tabana sahibiz. Gençlik kollarımızın 1,5 milyonu bulan üyesi var. Bunların içinde kızlarımız gerçekten çok aktif ve heyecanlı bir şekilde görev yapıyorlar. Kabinede 2 kadın bakanımız, 4 kadın bakan yardımcımız var. Ama yeterli değil.

"GELECEKTEKİ TÜRKİYE'Yİ SİZLERLE BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Benim sizden ricam var. 31 Mart'a kadar hanım kardeşlerimizin girmedik ev bırakmamalarını istiyorum. Her ne kadar dijitalleşme siyaseti etkiliyorsa ruberu, yüzyüze iletişimin yerini asla tutmaz. 31 Mart'ta geleceğimize, sandığa, demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? Barışa, huzura, istikrara sahip çıkıyor muyuz? 31 Mart'ta sandıklara sahip çıkıyor muyuz? Maşallah Türkiye'yi bu günlere sizlerle beraber getirdik, Türkiye'nin geleceğini de sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Batı dünyası aile temelini yıktı, şimdi toplumun temelleri çatırdıyor. Bugün bağımlılık, alkol, uyuşturucu gibi birçok sosyal sorunla etkili mücadele edemiyorlar.

"BAZILARI 3 ÇOCUK TAVSİYEMİ HAYATA MÜDAHALE GİBİ GÖSTERİYOR"

Medya yoluyla dayatılan çarpık, toplumsal ilişki biçimine baktığımızda hepsinin aileyi hedef aldığını görüyoruz. Bireyi ailesinden koparttığınızda onu istediğiniz gibi yönlendirmeniz, kullanmanız kolaylaşır. Güya tabuları yıkıyoruz diye yola çıkanlar sonuçta insanlarımız daha büyük tabulara mahkum ederek ailelerinden koparıyorlar. Maalesef bu oyunun kısmen başarılı olduğunu kabul etmek zorundayız. O geniş aile yapısı maalesef ciddi oranda ortadan kalktı. Şimdi çekirdek aileye dönmüş durumdayız. Birileri buna bile tahammül göstermiyor. Çocukları aileden koparacak şeyler peşinde koşuyor. Bazıları benim en az 3 çocuk tavsiyemi özel hayata müdahale gibi göstermek istiyor. Ben hem nüfusuma sahip çıkmayı hem de aile yapımızın aylakta tutmanın mücadelesini veriyorum.

"4 ÇOCUĞUMUN OLDUĞU İÇİN RABBİME HAMD EDİYORUM! AMA AZ..."

