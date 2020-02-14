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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pakistan-Türkiye İş Forumu'nda konuştu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Kardeş Pakistan'la ilişkilerimizdeki ivmeyi bir üst aşamaya çıkarmış olacağız. DEİK'e ve Pakistanlı muhataplarına ayrıca teşekkür ediyorum.

-Pakistanlı ticari ve ekonomik bağlarımızı siyasi münasebetlerimizin seviyesine çıkarmak istiyoruz. Bu alandaki potansiyelimizin bir hayli gerisinde kaldık. Pakistan'ın ticaretinin 804 milyon dolarda kalması ülkelerimize yakıştıramıyorum. Süratle 1 milyar dolara çıkarılmalı ve sonrasında 5 milyar doları hedeflemeliyiz.

-İki ülkenin ihraç kalemlerinde benzerlikler var. Birbirini tamamlayabilecek çok sayıda alan da bulunuyor. Ticareti hak ettiği konuma taşımamız gerekiyor. Korumacılık duvarlarının aramıza girmesine engel olmalıyız. Yatırım noktasında son dönemde görülür bir ivme yakaladık. Türkiye'nin Pakistan'daki doğrudan yatırımları 500 milyon doları buluyor.

'GÜVENEN HİÇ KİMSE PİŞMAN OLMAMIŞTIR'

-Firmalarımız Pakistan-Türkiye dostluğuna yakışır şekilde çalışıyorlar. Anadolu Grubu'nun 200 milyon dolar, Hayat Kimya'nın 350 milyon dolar değerinde ilave yatırım planları var. Sütaş en büyük tesislerinden birini Pakistan'da hayata geçirecek. Ülkemizde 158 adet Pakistan sermayesine ait şirket faaliyet gösteriyor. Yatırım miktarları 100 milyon dolara dayanıyor.

-Yabancı yatırım yerine uluslararası yatırım demeyi tercih ediyoruz. Sermaye milliyetçiliği yapmak doğru bir yaklaşım değil. Uluslararası yatırımları sadece yasal düzenlemelerle değil kurumsal olarak da destekliyoruz. Uluslararası müteşebbislere belli şartlar altında vatandaşlık hakkı tanıdığımız bir modeli işliyoruz. Şimdiye kadar ülkemize güvenen hiç kimse pişman olmamıştır. Pakistanlı kardeşlerimizin Türkiye'nin geleceğine itimat etmelerini istiyoruz.

-Göreve geldiğimiz 2002'den bu yana pek çok alanda rekora imza attık. Borç stokunu yüzde 72'den yüzde 30.4'e indirdik. Bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 11.2'den yüzde 2'ye düşürdük.

-Son 17 yılda ekonomimize yaklaşık 220 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye girişi oldu. 126 ülke 328 yurtdışı uçuş noktasına ulaşan THY dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolları arasında yer alıyor. İhracatı 181.6 milyar dolara taşıdık.

'ÇITAMIZI HER ALANDA YÜKSELTİYORUZ'

-Yaşadığımız onca saldırıya rağmen başarı çıtamızı her alanda yükseltiyoruz. Pakistan'ın önderliğinde iş yapma kolaylığının kolaylığı konusunda ciddi gelişme kaydettiğini görüyoruz. Pakistan'a bu alanda yardımcı olmaya hazırız. Savunma sanayi alanında Pakistan'la iş birliğimiz derinleşiyor. Türk firmaları Pakistan'da değeri 3.5 milyar doları aşan olan 68 proje üstlendi.

-Dünyada 2. sırada yer alan müteahhitlik firmalarımız Pakistan'daki enerji ve altyapı projelerine taliptir.

-Pilot bir iş kolu, pilot bir sektör yatırımını beraberce tespit edip iki taraftan bir kaç büyük firmamızı bir araya getirebiliriz.

-Türk dizilerinin Pakistan'da takip edildiğini biliyoruz. Sinema ve dizi sektöründe işbirliğimizi daha da geliştirebiliriz. Pakistan halkının tedavi için batılı ülkeleri tercih ettiğini öğrendim. Bu alışkanlıkları değiştirmek gerekir. Türkiye dünya sağlık turizminin ana destinasyonlardan biri haline gelmiştir. Gerek hizmet ve fiyatlardaki uygunlularla Türkiye Batıdan çok ileri...