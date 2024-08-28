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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan "Huzur Sokağı" romanıyla hatırlanan yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 5 yılında andı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 18:16 Güncelleme: 28.08.2024 - 18:16
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Ömrünü aklıselim, kalbiselim, zevkiselim nesiller yetiştirmeye adayan; eserleriyle, mücadele ve imtihanla geçen hayatıyla pek çok gence ilham veren, cesaret aşılayan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi’yi ebedî âleme irtihalinin 5’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum." dedi.

        Emine Erdoğan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Bir neslin kalbine dokunan, inancı ile kalemini bir araya getirip öncü ruhuyla derin izler bırakan Şule Yüksel Şenler'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Şule abla bizlere, insan olmanın özünde yatan doğruluk, adalet ve hakikat için mücadele etmeyi, ideallerini cesaret ve zarafetle savunabilmeyi öğretti. Ne mutlu ki bugün, mirasını yaşatmak için kurduğumuz Şule Yüksel Şenler Vakfı, ömrünü adadığı herkes için adil bir dünya hayalini yeni nesillerin kalbine nakşediyor. Bilhassa gençlerimizin, onun fikirlerine ve ideallerine sıkı sıkıya sarılmasını temenni ediyor, Şule ablayı özlemle yad ediyorum."

        Erdoğan paylaşımında, Şule Yüksel Şenler'i anlattığı bir videoya da yer verdi.

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