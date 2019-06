Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tamamlanan İstanbul seçimlerinin ardından bir mesaj yayımlayarak, "AK Parti olarak bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden Cumhur İttifakı'nın ilkleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde 2023 hedeflerine yürüyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin tamamlanmasının ardından "Aziz İstanbullular Yol ve Dava Arkadaşlarım" diye seslenerek bir mesaj yayımlayarak teşekkürlerini iletti.

Erdoğan mesajında, "Bizim AK Parti olarak temel prensibimiz, Hakk'a hizmet eder gibi hiçbir ayrım yapmadan, insanımıza hizmet etmek, gönülden gönüle köprüler kurarak gönülleri kazanmayı bilmek olmuştur. İşte bu yüzden, halkımıza hizmetle şereflendiğimiz günden bugüne asla yılmadan ve asla yorulmadan hep daha iyiye ve daha güzele ulaşmanın gayreti içinde olduk. Milletimize zulmedenlerin, onu küçük görenlerin, milli iradeyi yok sayanların karşısında dimdik durduk. Şükürler olsun ki aziz milletimiz bize olan güvenini ve takdirini hiç esirgemedi" dedi.

"2023 HEDEFLERİNE YÜRÜYECEĞİZ"

"Bizim için her seçim, aziz milletimize hesap verdiğimiz bir imtihandır ve milletimizin iradesi her zaman, her şeyin üstündedir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişin olarak şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti olarak bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden Cumhur İttifakı'nın ilkleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde 2023 hedeflerine yürüyeceğiz."

"YENİ BİR DÖNEMİN EŞİĞİNDEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Birlikte yürünecek daha çok yolumuz, bu eşsiz vatanı ve aziz İstanbul'u taşıyacak daha çok hedefimiz var" ifadelerini kullanarak şunları söyledi:

"Bu vesileyle seçim çalışmaları sırasında bizden desteğini esirgemeyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve MHP'li kardeşlerimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, AK Parti teşkilatlarına, saha seçim çalışmalarımıza emeğiyle katkı sunan tüm kardeşlerimize, Anadolu'nun dört bir yanından tatilini yarım bırakarak oy kullanmak için gelen ve oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren tüm İstanbul seçmenine en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi yarın da milli iradenin yanında ve milli iradenin emrinde olacağız."