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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman ve kaç gün?

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir evlerinde kalan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için geçtiğimiz günlerde belirlenen gün ve saatlerde sokağa çıkma izni verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 65 yaş üstü sokağa çıkma iznine dair yeni bir genelge yayımladı. İşte detayları...

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman ve kaç gün?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman ve kaç gün? sorusu vatandaşlar tarafından bir süredir merak konusu oldu. Koronavirüsde risk grubunda bulunan 65 yaş üstündekilerden sonra 20 yaş altındaki gençler için de bir süre önce sokağa çıkma yasağı gelmişti. İlk izinlerini belirtilen gün ve saatlerde gerçekleştirdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin son dakika açıklama yaptı. İşte detaylar...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla pazar günü 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma saati değişti. Hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatlerinin 12.00-18.00 olarak değiştiği duyuruldu.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkabilmeleri için de iki aşamalı formül geliştirildi. Buna göre, 0-14 yaş grubu ve 15-20 yaş grubu farklı günlerde sokağa çıkabilecek.

İlk uygulama 0-14 yaş için 13 Mayıs Çarşamba yani bugün saat 11.00 - 15.00 arasında gerçekleştirildi,

15-20yaş grubu için de 15 Mayıs Cuma günü yani bugün ilk uygulama gerçekleştirildi. 15 - 20 yaş da saat 11.00 - 15.00 arasında sokağa çıktı.

Yeni haftada 20 yaş altı sokağa çıkma iznine dair henüz yeni bir açıklama yapılmadı.

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