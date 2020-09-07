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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimizi yeniden rayına oturttuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Sigorta tanıtımında konuşuyor. Erdoğan salgın döneminde koronavirüs salgınında dünyanın bazı yerlerinde sağlık sigortası olmayanların ölüme terk edildiğine dikkat çekerek, Türkiye'nin ne sağlık sisteminin ne de ekonominin çökmesine izin verdiğini belirtirken, "Normalleşme adımları ile ekonomimizi rayına oturttuk" ifadelerini kullandı

son dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde düzenlenen Türkiye Sigorta tanıtımında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Çin'de başlayan Covid-19 hastalığı insanlığın son 1 asırda karşılaştığı en ciddi sağlık krizlerinden birisi. Şimdiye kadar 900 bine yakın insanın hayatına mal olan bu salgına gelişmiş ülkeler dahil hazırlıksız yakalanmıştır.

- Biz bu dönemde ne ekonomimizin ne sağlık sisteminin çökmesine izin verdik. Sağlık sigortalarının olmayanların ölüme terk edildiği tedavi hizmetlerinin astronomik rakamlarla sunulduğu durumlara şahit olduk. Dünya artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme girmiştir.

- Sonuçları itibariyle hayatımızın her alanını derinden sarstı pandemi. Pek çok alanda salgının artçı şoklarını halen hissediyoruz. 2020 ilk yarısında küresel ölçekte büyük üretim kayıpları, işsizlik oranlarında yükseliş ve tüketim alışkanlıklarında değişiklikler olmuştur

- Ekonomide 2020 yılının ikinci çeyreğinde Japonya yüzde 10, Almanya yüzde 11.7, Fransa yüzde 19, İngiltere yüzde 21.7, İspanya yüzde 22.1 oranında daraldı. İlk çeyrekte yüzde 4.4 büyüyen Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 9.9 küçülme oranıyla bu ülkelerden ayrışmıştır.

- Vatandaşlarımızı, sanatkarı, esnaf ve firmalarımızı salgının olumsuz etkilerine karşı korumaya aldık. Muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa düşmedik. Fevri kararlar almak yerine soğuk kanlı bir şekilde süreci yönettik. Cumurbaşkanlığı Hükümet sisteminin getirdiği avantajları en iyi şekilde kullanarak ülkemizi bugünlere kadar getirdik.

- Böyle bir salgından hasarsız çıkmak mümkün değil. Kimi iş kollarında bizim de menfi etkilendiğimiz bir gerçektir. Ancak diğer ülkelere göre bu etkiyi asgari düzeyde tutmayı başardık. Normalleşme adımları ile ekonomimizi yeniden rayına oturttuk.

- Finansmana erişim kolaylıkları ve uygun kredi imkanları sayesinde otomotiv ve konut satışlarında rekor kırdık. Normalleşmeyle birlikte ihracatımızdaki toparlanmanın sürdüğünü görüyoruz. Altın hariç ihracatın ihracatı karşılama oranı ağustosta yüzde 82.9 oranında gerçekleşmiştir.

- Turist sayısının ilk 8 ayda 10 milyona ulaşması bir diğer gelişme. 2020 yılı Temmuz ayı itibariyle sektörün yıllıklandırılmış öz kaynak kârlılığı ve aktif kârlılığı sırasıyla yüzde 11.8 ve yüzde 1.6 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye yeterlilik oranı yüzde 19.2 ile yüzde 8 olan yasal asgari seviyenin oldukça üstündedir

Sürecek...

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