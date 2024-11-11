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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad'la aynı karede görüldü, konuşurken ayrıldı | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad'la aynı karede görüldü, konuşurken ayrıldı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı için bulunduğu Suudi Arabistan'da, liderlerin 'aile fotoğrafı' çekiminde yıllar sonra ilk kez Suriye Devlet Başkanı Esad'la aynı karede yer aldı. Ortak zirvede konuşma sırası Esad'a geldiğinde ise Erdoğan salondan ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 17:09 Güncelleme: 11.11.2024 - 19:09
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        İsrail’in Filistin topraklarına ve Lübnan’a yönelik devam eden saldırıları ve ateşkesin ele alınacağı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) -Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da başladı. Aile fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Esad yıllar sonra aynı karede yer aldı.

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        Ortak zirvede konuşma sırası Esad'a geldiğinde ise Erdoğan salondan ayrıldı.

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        İki ülke lideri Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana, 2011'den beri yan yana gelmiyor. Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden kurabilmek amacıyla Suriye lideriyle görüşebileceğini belirtmişti. Erdoğan, "Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz ailece görüşüyorduk" demişti.

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        Erdoğan, Suriye yönetiminden Türkiye ile gerçekçi bir normalleşme adımı beklediklerini belirtmiş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Esad'ın bu çağrıya olumlu yanıt vermesi için adım atması yönünde talepte bulunduğunu ifade etmişti.

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