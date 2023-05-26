Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenler'deki mitingde konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenler'de düzenlenen mitingde halka sesleniyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Milletimiz istikrar sürsün diye tercihin bizden yana kullandı. 28 Mayıs'ta yarım kalan işi tamamlayacağız. Bu pazar sandıklara giderek 14 Mayıs'ta yarım kalan işimizi inşallah çok daha güçlü bir şekilde tamamlayacağız. Oylarımız kullanacağız. Burada bir çift başlılık oluşmasına izin verebilir miyiz? Öyleyse Pazar günü sandığa gidip, oyumuzu kullanacak ve Erdoğan kardeşinize birinci turda olduğu gibi bu destekle 323'ün güçlü bir şekilde Türkiye'yi yönetmesine karar vereceğiz. Biz Anayasa kitapçığını fırlatmayız; biz Anayasa kitapçılığını okur ona göre karar veririz. Siyaset kurumu hizmet ve eser yerine kriz üretti. Sürekli gerilim üretti.Koalisyonların acısını geçmişte çok çektik, bu acıları bir daha yaşamayalım. Bundan da en çok milli irade düşmanı, anti demokratik güçler istifade etti. Ne zaman yasama, yürütme, yargı uyum içinde çalışmaya başlattı, işte o zaman ülkemiz ekonomi ve siyasi olarak güç kazandı. Biz 2002'den itibaren bunu başardık.

"KÜRESEL SİYASETTE AĞIRLIĞIMIZ BU DÖNEMDE ARTTI"

Batı bunu hazmedemedi. Bütün dergilerinde 'Erdoğan'ı yıkmak lazım' dediler. Siz oldukça yıkamazlar. Bunlara dersi Pazar günü en iyi şekilde vereceğinize inanıyorum. Vatandaşımız uzun yıllar hak ettiği hizmetlere bizimle ulaştı. Tarihin en büyük yatırım ve kalkınma hamlesiyle milletimiz son 21 yılda tanıştı. Terör örgütleriyle en başarılı mücadele bu dönemde verildi. Küresel siyasette ülkemizin ağırlığı bu dönemde arttı. Kürt kardeşlerimizin meselelerinden Alevi vatandaşlarımızın taleplerine kadar tüm adımlar bu dönemde atıldı. Bölgeler arasındaki gelişmiş farklılıkları yine bu dönemde giderildi. Bu iklimin zedelenmesine Pazar günü Allah'ın izniyle müsaade etmeyeceğiz değil mi?

"AYRIM YAPMADAN AFETZEDELERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Esenler'de ayrılık, gayrılık yok. Esenler'de insanları kimliğinden dolayı ötekileştirmek yok. Hamdolsun burada huzur, hizmet, kardeşlik, birlik ve beraberlik var. Belediyemiz gece gündüz demeden sizler için çalışmaya devam ediyor. Kentsel dönüşüm projelerinde önemli mesafeler aldık. Son 10 yılda 60 bin konutu yeniledik. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini burada gerçekleştiriyoruz. 15 Temmuz Millet Bahçesi hizmete girdi. Türkiye'nin en büyüklerinden olacak ikinci millet bahçesinin çalışmaları devam ediyor. Birileri bekledikleri sonuç çıkmadı diye depremzedelerimizi kapı dışarı ederken biz hiçbir ayrım yapmadan afetzedelerimize sahip çıkıyoruz. CHP zihniyetinin insafına bu insanlarımızı terk etmeyeceğiz.

"KÜRT KARDEŞİM PAZAR GÜNÜ GEREKEN DERSİ VERECEK"



Bölücü örgütün uzantılarından tutun da FETÖ'cü hainlerle herkesle kapalı kapılar ardında herkesle pazarlık yaptılar. Toplam oyları yüzde 1'i zor bulan üç dört tane partiye 40 milletvekili verdiler, Pazartesi savaş alanına dönecek. Senin bu kadar milletvekili varken 40 milletvekilini nasıl oldu da bu partilere verdin? Bunun hesabını soracaklar. Biz meydanlar ne diyorsa onu yaptık, onu yapıyoruz. Bunlar hapisteki canileri dışarı salmaktan, kamudan atılan FETÖ'cülerin tekrar doldurulmasına varıncaya kadar her türlü sözü verdiler. 'Eğer Selö'yü bırakmak istiyorsan oyu bana vereceksiniz' diyor. Kim bu Selö? Diyarbakır'da benim 51 Kürt kardeşlerimin ölümüne neden olan bir teröristtir. Şimdi benim Kürt kardeşlerim bu Kılıçdaroğlu'na inşallah Pazar günü gereken dersi verecek mi? Ben size inanıyorum, size güveniyorum.

"BU VATANI HERŞEYDEN DAHA ÇOK SEVMEK GEREKİR"

Bölücü örgütün paçavralarının aleni destek çağrısı var. Bay Bay Kemal talimatı Kandil'den alıyor. Bu teröristlerden alıyor. Pazar günü Bay Bay Kemal'e yol veriyor muyuz? Emekli ediyor muyuz? İnşallah bunlara hak ettikleri dersi sandıkta vereceğinize inanıyorum. Milletimin aklı, irfanı, basiret ve ferasetiyle alay edilmeyeceğini bunlara tek tek hatırlatacağız. Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy vermiş vatandaşlarımıza sesleniyorum. Ülke yönetmek, Türkiye Cumhuriyeti devletini dünyada hakkıyla temsil etmek herkesin harcı değildir. Bunun için çelik gibi irade gerekir. Ülkesi ve milleti için kendini adamak gerekir. Bu vatanı herşeyden daha çok sevmek gerekir.

"TERÖRÜN SİYASETİMİZE MÜDAHALESİNE İZİN VERMEYELİM"

Gelin 28 Mayıs'ta bu dayatmalara son verelim. Gelin birilerinin sizin iradenizi çantada keklik gibi görmesine itiraz edelim. Kendi başarısızlıklarına sizi de ortak etmek isteyenlere dur diyelim. Terör örgütlerinin siyasetimize müdahale etmesine izin vermeyelim. Görüşlerimiz farklı da olsa ülke ve milletin bekasıyla ilgili konularda aynı hassasiyeti paylaşıyoruz. 28 Mayıs'ın sizler için de çok önemli fırsat olduğuna inanıyorum. Biz sırtımızı Hakka ve halkımıza yaslıyoruz. Sizlerden aldığımız cesaret ve ilhamla ülkemize aşkla hizmet ediyoruz. Son 21 yılda yaptıklarımız ortada.

"EKREM'İNE DE BAY BAY KEMAL'E DE DERSİ VERMEMİZ LAZIM"

Sadece seçim döneminde yaptıklarımız bizim ve diğer aday arasında vizyon farkını ortaya koymaya yeterlidir. Bay Bay Kemal'in referansı nedir? İstanbul'da büyükşehir belediyesi onun partisinden değil mi? Hizmetlerinden memnun musunuz? Yaptığı bir şey var mı? Bir yağmur olduğu zaman her tarafı sel alıp getiriyor. Nerede başkan? Bodrum'da, İsviçre'de kayakta. Dün ne yaptı? Bir tane pazarcıyla kavga ediyor. Her şeyi bitirdin pazarcıyla kavga mı geldi sıra? Böyle bir idarecilik olmaz, böyle bir belediye başkanlık olmaz. Bıraktı belediyeyi gitti Van'da siyaset yapıyor. Orada da PKK'nın işaretini yapıyor. Hanım bir taraftan o bir taraftan. Yahu bunlar teröristlerle el ele kol kola. Pazar günü bunlara gereken dersi vermemiz lazım. Ekrem'ine de Bay Bay Kemal'e de inşallah hem Pazar hem de 2024'de gereken dersini vermemiz lazım.

"SURİYELİ SIĞINMACILAR MUTLAKA ÇÖZÜME KAVUŞACAKTIR"

Sığınmacılar konusunda bize, milletimize, inancımıza yakışır şekilde mutlaka çözüme kavuşturacağız. Suriye'nin kuzeyine şimdiye kadar 554 bin sığınmacı, güvenli ve gönüllü olarak döndü. 100 bini aşkın briket eve 88 bine yakın aile yerleşti. Konut projesi de tamamlandığında bu sayıya inşallah Katar'ın desteğiyle de 1 milyon kişi daha ilave olacak. Bize düşen sığınmacıların güvenli ve onurlu şekilde ülkelerine dönmesidir. Sandıklara gidip oy kullanmak dışında Pazar günü hiçbir plan yapmayacağız.