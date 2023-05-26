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Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar: Sandığın telafisi yoktur - Son dakika haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandığın telafisi yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında "Sandığın telafisi yoktur" diyen Erdoğan, "Şimdi önümüzde seçimlerin en kritik aşaması var. Pazar günü belki de hayatımızın en önemli tercihini yapacağız" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar: Sandığın telafisi yoktur - Son dakika haberler
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Şimdi önümüzde seçimlerin en kritik aşaması var. Pazar günü belki de hayatımızın en önemli tercihini yapacağız.

Bizi tüm dünya tanıyor. Kalbi bizimle olan yüz milyonlarca kardeşimiz biliyor. Verdiğimiz mücadele ile milletimizin huzurundayız. Türkiye'ye son 20 yılda kazandırdığımız nice eserle milletimizin huzurundayız. Elbette eksiklerimizde kusurlarımızla milletimizin huzurundayız.

"TOPLAMDA YÜZDE 1'İ ZOR GÖREN GRUBA 40 VEKİL VERDİLER"

Öbür tarafta SSK'yı ve CHP'yi batırmış bir kifayetsizlik var. 2 hafta öncesine kadar bedava ev vadettiği insanları sırf oy vermediler diye kapı dışarı eden biri var. Toplamda da yüzde 1'i zor gören gruba 40 milletvekili verdiler.

Ne diyor eğer Selo'nun dışarı çıkmasını istiyorsanız oyları Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz. Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölmesine sebep olan kişidir. İşte şu anda Edirne'de yatıyor.

"SANDIĞIN TELAFİSİ YOKTUR"

Bunların her gün çirkinleşmelerinin sebebinin biliyorum, suç üstü yakalandılar. Ne yaparlarsa yapsınlar hakikatin üzerini örtemezler.

İşi şansa bırakamayız, 14 Mayıs'ta yarın bıraktığımız işi 28 Mayıs'ta ezici bir çoğunlukla tamamlayacağız. Nasıl olsa öndeyiz duygusunun bizi rehavete sürüklemesine izin veremeyiz. Sandığın telafisi yoktur.

"EN FAZLA KADIN MİLLETVEKİLİ BULUNDURAN PARTİ BİZİZ"

Türkiye'de 81 ilin tamamında üniversite var mı? Artık evlatlarımız üniversiteyi bulundukları yerde okuyabiliyor. Öğrencilerimizi harç belasından kurtardık.

Aile içi şiddeti şikayete tabi olmaktan çıkardık. Kadınların lehine pozitif ayrımcılığı Anayasa'ya bir getirdik. İstihdamdaki kadın sayısını 6 milyondan 10,5 milyona yaklaştırdık. Kadınları siyasetin nesnesi olmaktan çıkarıp öznesi haline getirdik. En fazla kadın milletvekili bulunduran parti biziz.

Bay bay Kemal sen Diyarbakır Anneleri'nin yanına gittin mi? Sembolik olarak birini göndermen işe yaramaz.

"SIĞINMACILARLA İLGİLİ NEFRET SÖYLEMLERİNE BAŞVURMAYACAĞIZ"

Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Seçimden sonra önemli olan adımı atacağız. Bir an önce aile kurumunu güçlü konuma oturtmak için adım atacağız.

Bay bay Kemal çıkmış ne kadar borcunuz varsa gelince sileceğiz diyor. Ya sen bir defa parlamentoda yoksun nasıl yapacaksın bunu?

Sığınmacılar konusunda CHP Genel Başkanı'nın yaptığı gibi nefret söylemlerine başvurmayacağız. Biz savaştan kaçanlara ne bay bay Kemal'in ne de diğerlerinin yaptığını yapamayız. Sığınmacıların güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşünü sağlayacağız. "

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