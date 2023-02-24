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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa, Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rusya lideri Putin ile videokonferans yöntemiyle görüştü. Fransız ve Rus liderler, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle taziye dileklerini iletti. Erdoğan gün içinde Ukrayna lideri Zelenskiy ile de görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa, Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüştü
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu süreçte Fransa'nın sergilediği destek ve dayanışma için teşekkür etti.

Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerine dair hususlar da ele alındı.

RUSYA LİDERİ PUTİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. Görüşmede depremler ve Ukrayna Savaşı'na yönelik gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem dolayısıyla sergilediği dayanışma için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istediklerini, bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

BOSNA HERSEK HEYETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic ile bir araya geldi.

Görüşme, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşti.

Fotoğraf: AA

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