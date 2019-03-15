Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Zelanda'da üç vatandaşımız yaralandı, biriyle görüştüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan satır başları:

İhracatta 7 milyar dolar sınırını zorlayan şehrimiz inşallah turizmde de başarılara ulaşacaktır. İnşallah Gaziantep 31 Mart'ta yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır.

Son 17 yılda Gaziantep'e ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 35 katrilyon yatırım yaptık. Laf ola beri gele yok. Bunlar resmi rakamlar. 10 bin 830 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize ikinci devlet üniversitesini kurduk. Birkaç yıl içerisinde iki tane Gaziantep'te bir tane Nizip'te olmak üzere yeni yurt binaları da açıyoruz.

Biz ne aldatan olduk, ne aldanan olduk. Eski stadın yerine, inşallah millet bahçesini kuruyoruz. Muhteşem bir millet bahçesi. İçinde de millet kırahathanesi olacak. Bunun içinde çocuk kütüphanesinden, yüzme havuzuna kadar her türlü sosyal tesisin olduğu Hasan Cemal Güzel Millet Kırahathanesi'ni açacağız.

Sağlıkta son 17 yılda toplamda 1135 yataklı 83 adet tesis kazandırdık. Şimdi de 1875 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Dün Bilkent'te 3700 yataklı bir şehir hastanesini açtık. Bir benzerini de inşallah Gaziantep'te açacağız. Gaziantep'e de yakışır. 25 Aralık devlet hastanemizi de 300 yataklı bir ek bina ile büyütüyoruz.

Şimdi geliyorum müjdemize. Gaziantep'in içinde 10 milyon 700 bin metrekare büyüklüğünde bir askeri alan var. Buradaki askeri birliği, şehir içinde tutmanın bir anlamı kalmadığını gördük. Bu devesa alanı Antep'in hizmetine sunmaya karar verdik. Bu alanın yarısını gül bahçeleriyle, ıhlamurlarıyla, çınarlarıyla bir millet bahçesi haline dönüştüreceğiz. Kalan kısmına da Antep'in tarihi, kültürü ve mimarisine uygun bir medeniyet şehri kuracağız. Buradaki binaların her biri hayatlarıyla birer Antep evi şeklinde yapılacak. Şehrimizin adeta çehresini değiştirecek dev bir hizmeti sizlere kazandırmış olacağız.

Şu anda 81 vilayette doğalgaz var. 921 ilçemizin yarısında doğalgaz var. Ulaştırmada altı katrilyon liralık yatırım yaparak bölünmüş yolları 396 kilometreye ulaştırdık. Şanlıurfa-Gaziantep hızlı trenini de tamamladığımızda, Gaziantep hem doğusuna hem batısına hızlı trenle bağlanmış olacak. Gaziantep Havalimanı'nın 2003'teki yolcu 223 bindi, geçen yıl 2 milyon 665 bine çıkardık. Gaziantep'e 3 baraj ve 2 gölet inşa ettik. Gaziantep'in uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak için, içme suyu hattını inşa ediyoruz. 1.2 katrilyon olan Düzbağ projesinin temelini attık. Bu projeyle Gaziantep'in 50 yıllık su ihtiyacı karşılanacak hem de elektrik giderleri düşecek. Çiftçilerimize 1.5 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik.

Bugün gazetelerde okudum, Bay Kemal 'İstihdam için üretim gerekli' diyor. Bay Kemal, önce yatırım gerekli yatırım. Yatırım olmadan üretim olur mu? Bilmiyor, bilmiyor. Anlamaz. Bir koyun ver kaybedip gelir. SSK'yı böyle batırdı.

Biz CHP gibi ver yiyeyim, ört yatayım demedik. Gece gündüz çalıştık. İnşallah önümüzdeki dönemde hep birlikte çok daha büyük yatırımlara imza atacağız.

Kimse asıl niyetini söylemiyor, milletin karşısına cilayla maskeyle çıkıyor. İttifakın asıl ortağını sürekli gizlemeye çalıştılar. Bu partiyi Ankara'daki genel merkez değil Kandil yönetiyor. Sırtını Kandil'e dayayan CHP aslında bunu destekliyor. Ama kendisi aday gösteriyor. Kimin kimi desteklediği belli değil. Çıkın delikanlıca, kim kiminle ittifakta söyleyin. CHP listesinde, HDP meclis adayları, FETÖ'nün belediye başkanları cirit atıyor.

İşte Taksim'de yaptılar. Bunlar bizim bayraklarımızı yakanlar değil mi? Elinde düdüklerle ezan okunurken, düdük öttürmeye mecbur musunuz? Sen Dünya Kadınlar Günü için oraya gelirken, Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanununu bilmiyor musun? Sordum Vali'ye, müracaatları var mı dedim, yok dedi. Sana ne oluyor da kafana göre hareket ediyorsun? Bu ülke yol geçen hanı mı? Bu ülke eski Türkiye mi? O yüzden gereği yapıldı, o gece oradan dağıtıldı.

CHP lider diyor ki, 'YPG Türkiye'ye saldırmaz'. Madem öyle, biz tepelerine binene kadar Hatay'a Antep'e füze atanlar kimdi? Çukur eylemleriyle şehirlerimizin altını üstüne getirenler bunlar değil mi? Gaziantep'te bombalı araç saldırısında 12 vatandaşımızı şehit eden bunlar değil miydi? YPG ile PKK aynı değil mi? Hadi ABD çıkarı olduğu için bunu yapıyor, Kılıçdaroğlu bunu niye yapıyor? Bu yüzden diyoruz ki, 31 Mart bir beka seçimidir, ona gereken cevabı sandıkta bir tokat olarak verelim. Sadece ülkemizdeki değil, tüm dünyadaki teröristlere güçlü bir mesaj iletmemiz gerekiyor.

Ankara'daki CHP adayı, 600 bin dolar bir müvekkini dolandırıyor. Şimdi bunu inkar ediyor. Belgeler ortaya döküldü. Artık gizleyecek hiçbir şeyleri kalmadı. CHP demek yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar demektir. Bunları ayaklarımızın altına almak için 31 Mart bizim için en büyük fırsattır.

Şimdi bu vesileyle, bugün maalesef Yeni Zelanda'da yaşanan hadisede İslam karşıtı katiller ellerine silahlarını alıp Cuma namazı için toplanan Müslüman kardeşlerimize saldırıyorlar. Ve 49 kardeşimiz orada şehit oldu. Bunların dışında da 3 tane Türk var. Kendisiyle görüştüm. Cumhurbaşkanı ile de görüştüm. Bu alçak bir de bildiri yayınlamış. Bu bildiride Müslümanları, ülkemizi, milletimizi ve şahsımı da hedef alıyor.

Neymiş, Boğaz'ın batısına geçmeyecekmişiz. Yoksa ne olurmuş, İstanbul'a gelir bizi sürer, Ayasofya'yı minarelerden kurtarırlarmış. Be hey gafil, önce şunu bil. Ben niye girdim içeri? Bir şiir okumuştum; Minareler sürgün, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker... Sen hangi milletle konuşuyorsun neyi konuşuyorsun? Senin her yerin bomba olsa ne yazar? Terbiyesiz, adi, alçak sen kolayı seçtin. Birileri de hala bizim ezan ve bayrak hassasiyetimiz çarpıtmaya çalışıyor.

İstanbul'a diyor ki Konstantinopol. Camileri yıkacakmış. Ayasofya'yı kiliseye çevirecekmiş. Bu millet böyle bir şeye asla müsade etmeyecek. İsrail'de bir başbakan var ya, onun oğlu da tweet atıyor; 'İstanbul, Bizans başkentidir. Türk işgali altındadır' diyor. Be ahlaksız, siz Filistin'i işgal ettiniz. 7 yaşındaki çocuktan tut, kadınlara yaşlılara varıncaya kadar 10 bin yakın Filistinli kardeşimizi orada mahkum ettiler. Onun için diyorum ki, Netanyahu zalimdir. Bunları söylüyoruz diye rahatsız olan varsa, olsun. Burada Yeni Zelanda'da şehit edilen tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Müslümanlar olarak asla baş eğmeyeceğiz, asla da bu alçakların seviyesine düşmeyeceğiz.

Yeni Zelanda'da, Filistin'de, Myanmar'da katledilen masum Müslümanlara hangi şekilde yaklaşıyorsa, diğer insanlara da öyle yaklaşacağız. Çünkü İslam budur. Bizi biz olmaktan çıkarmaya çalışanlara da sözümüzü sandıkta söyleyeceğiz.